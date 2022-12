Mujeres contribuyen 2.6 veces más en las labores del hogar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Las medidas de confinamiento por la pandemia, trajeron como consecuencia un repunte de las labores domésticas y de cuidados en los hogares, en particular las llevadas a cabo por las mujeres quienes asumieron la mayor parte de este tipo de responsabilidades, revelan los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En 2021 el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 6.8 billones de pesos a precios corrientes, de acuerdo con los resultados más recientes de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México, elaborada por el Instituto.

Este monto equivale al 26.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Las mujeres contribuyeron con 19.1 % y los hombres con 7.2%. Lo que significó que con sus labores domésticas y sus cuidados en el hogar, las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres.

El valor que generó el Trabajo no Remunerado de los Hogares como porcentaje del PIB nacional fue superior al de algunas actividades económicas, como el comercio (19.6%), la industria manufacturera (18.1 %) y los servicios educativos (3.6%).

La población que realizó trabajo no remunerado en los hogares se compuso en 52.9% por mujeres y en 47.1 %, por hombres. Aunque el porcentaje fue similar entre sexos, el volumen de horas y el valor económico que las mujeres aportaron fue casi tres cuartas partes del total de ambos indicadores.

Las actividades de cuidados y apoyo contribuyeron con 26.7 % del valor económico total del trabajo no remunerado en los hogares. Siguieron las actividades de alimentación, con 21.8%; las de limpieza y mantenimiento de la vivienda, con 21.0 %; las compras y administración del hogar, con 13.2 %; la ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, con 9.6 % y limpieza y cuidado y de la ropa y calzado, con 7.7 %.

En las actividades anteriores, las mujeres aportaron el porcentaje más alto del valor económico. En mayor medida lo hicieron en las actividades de alimentación, con una participación de 81.6 % y limpieza y cuidado de la ropa y calzado, con 79.3 %.

La participación de los hombres fue mayor en las compras y administración del hogar, con 41.7 % del valor del trabajo en esta actividad y en la ayuda a otros hogares y trabajo voluntario, con 32.8 %.