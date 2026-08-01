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Mundial compensa bajo consumo de cerveza

Por El Universal

Agosto 01, 2026 03:00 a.m.
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Mundial compensa bajo consumo de cerveza
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      CIUDAD DE MÉXICO.- El Mundial de Futbol 2026 permitió compensar la menor demanda de cerveza mexicana que se registró en Estados Unidos durante el primer trimestre del año, al cumplir con las expectativas de ventas previstas para el periodo del torneo, dijo la productora Constellations Brands.

      La vicepresidenta de comunicación y responsabilidad social de la firma productora de marcas de Grupo Modelo que se venden exclusivamente en Estados Unidos y que se elaboran en México, Nina Mayagoitia, explicó que el entorno de consumo en el mercado estadounidense fue retador durante la primera parte del año; sin embargo, el evento deportivo impulsó la demanda de sus marcas y permitió alcanzar los objetivos comerciales previstos.

      La directiva señaló que la empresa mantiene el plan para iniciar operaciones de su nueva planta en Veracruz durante el actual año fiscal, aunque evitó precisar una fecha debido a que aún no concluye pruebas logísticas para las exportaciones a EU.

      "Vamos en tiempo y forma, va este año fiscal. En cuanto tengamos más detalle y una fecha lo haremos saber. No vamos a hablar de meses, dijimos este año fiscal y vamos en ese proceso", afirmó.

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