Necesario que inversión de Plan México en electricidad inicie: IMCO

En 2030, la demanda de energía eléctrica en México en hogares y empresas será 13.4% mayor a la observada en 2024, por lo que se requiere acelerar las inversiones en infraestructura del sector eléctrico para garantizar la seguridad energética del país, afirmó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

De acuerdo con el IMCO las inversiones que deberían iniciar este año son principalmente las que están contempladas en el Plan México, estimadas en 40 mil 185 millones de dólares (mdd) debido a los tiempos necesarios para planear, financiar, construir, realizar pruebas y poner en operación los nuevos proyectos.

Alertó que si dichas inversiones no inician en 2025, México podría enfrentar un déficit de generación de más de 48 mil gigawatts-hora (GWh) hacia 2030, suponiendo que el crecimiento de la demanda no se acelere por la electrificación de las industrias y la electromovilidad, entre otros factores.

-----Déficit de energía comprometería competitividad de México

Agregó que lo anterior comprometería el crecimiento económico, la llegada de nuevas industrias de alto valor agregado e intensivas en energía, la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional y la competitividad del país.

Ante esta situación, el IMCO propone, entre otras cosas, incorporar a los titulares de las Secretarías de Hacienda y Economía al comité técnico de la nueva Comisión Nacional de Energía, para garantizar una pluralidad de puntos de vista y de argumentos en la toma de decisiones de este órgano.

Así como considerar en el reglamento de las leyes secundarias explícitamente la totalidad de la energía generada en los proyectos mixtos como parte de la generación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al ser mayoritariamente de participación estatal.

También plantea priorizar la infraestructura de transmisión eléctrica en el presupuesto de inversión de la CFE, pues señala que para fortalecer la Red Nacional de Transmisión es necesario que ésta ejerza en su totalidad los 124.5 mil millones de pesos previstos en el Plan México para infraestructura de transmisión entre 2025 y 2030.

El Instituto Mexicano para la Competitividad indicó en un comunicado que la Estrategia Nacional del Sector Eléctrico debe contar con reglas claras y predecibles que incentiven la inversión privada, "sin la cual no será posible atender la demanda de energía".

Recordó que la inversión conjunta estimada entre CFE y sector privado entre 2025 y 2030 es de 28 mil 877 millones de dólares (mdd) para Centrales de Generación, mientras que para la Red de Transmisión el monto previsto es de 6 mil 516 mdd, y de 3 mil 792 mdd para Redes de Distribución.