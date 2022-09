Negocios dentro de Programa de Microcréditos con 11 % más ganancias: Coneval

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Los negocios beneficiados por el Programa Microcréditos para el Bienestar presentan un mejor desempeño, medido a través de las ganancias reportadas por dichos establecimientos, reveló un estudio elaborado por la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Entre los resultados del estudio, se encuentra que los micronegocios beneficiarios tienen al menos un 11% más de ganancias mensuales en promedio respecto a los no beneficiarios.

El Programa Microcréditos para el Bienestar (PMB) busca fortalecer la actividad económica y el desarrollo del empleo regional y local mediante el apoyo a micronegocios que no han tenido acceso a los servicios financieros.

Entre 2019 y 2020 la Secretaría de Economía desarrolló un proyecto de recolección de información en campo para dicho estudio con un consultor externo y con el acompañamiento técnico del Coneval, con el objetivo de generar evidencia sobre los efectos del Programa en la población beneficiaria mediante el uso de metodologías rigurosas.

Se recolectaron 3 mil 144 observaciones, de las cuales 2 mil 238 (71.18 %) se aplicaron a beneficiarios del PMB en 60 municipios de 22 entidades, mientras que 906 (28.82 %) se aplicaron a no beneficiarios en 31 municipios de 16 entidades.

Los resultados reconocen la priorización del PMB en la atención de mujeres, alrededor del 70% de los beneficiarios incluidos en el estudio son mujeres propietarias de micronegocios.

No obstante, se identificó una brecha de género en el desempeño de los negocios. Los resultados apuntaron a que las mujeres, en promedio, presentan menores ganancias que los hombres, lo cual podría estar asociado a una menor disponibilidad de tiempo para dedicar a sus micronegocios y la realización de actividades adicionales en el hogar.

Se observó que las mujeres, en su mayoría, optan por micronegocios relacionados al comercio y a los servicios, más flexibles en su atención, que demandan menos tiempo y suelen ser menos redituables.

Por ello, se deben implementar acciones afirmativas, como montos mayores para inversión y elementos adicionales que fortalezcan las capacidades de las mujeres respecto al emprendimiento de negocios, advirtió el Coneval.

En los resultados del modelo se observó que técnicas de gestión más sólidas, como llevar registros de gastos e ingresos, el no mezclar los gastos del negocio y del hogar, contar con un establecimiento o poseer una cuenta bancaria se vinculan positivamente con un mejor desempeño del micronegocio.

Las técnicas de gestión se fortalecen con la educación financiera, objetivo principal de las capacitaciones que otorga el PMB, por lo que es importante fortalecer la implementación de este componente del Programa.

De los hallazgos no relacionados directamente con el PMB, se observa que un mayor nivel de escolaridad del propietario se asocia con un mejor desempeño del micronegocio (medido por el nivel de ganancias), siendo más marcado para los de escolaridad de nivel superior.

Finalmente, en el contexto de la pandemia, el estudio reconoce que el PMB podría haber contribuido a contrarrestar algunos de los posibles efectos provocados por esta en la economía de los hogares.