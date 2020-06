Niega Calderón haber trabajado para Iberdrola

"El Presidente Andrés Manuel López Obrador miente", aseguró el expresidente Felipe Calderón Hinojosa sobre los señalamientos que el actual mandatario mexicano ha hecho sobre su paso por la iniciativa privada, sobre todo en la empresa española Iberdrola, después de su salida de la oficina del Ejecutivo federal.

"Miente también al decir que en mi Gobierno se otorgaron contratos o privilegios a esa empresa. De hecho fue el sexenio en que menos autorizaciones de producción obtuvo: entiendo que sólo un parque eólico de 100 MW en Oaxaca. Comparando, la planta que hoy cancelan es de 1 mil 200 MW", escribió el político mexicano en su cuenta de Twitter.

Un día después de que el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, diera a conocer que el proyecto de una nueva central térmica de ciclo combinado, en la localidad de Tuxpan, fue cancelado por Iberdrola y será retomado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Presidente López Obrador aseguró que no hay ninguna notificación que presuma la retirada de la compañía española de sus inversiones en el país.

"Me hubiesen dicho que ante las diferencias que tenemos, que son públicas, que habían tomado la decisión de cancelar una inversión, una obra y no es eso lo que me expresan", dijo y continuó "es una vergüenza que se llevaron a trabajar a la Secretaria de Energía del expresidente Calderón (...) El mismo Presidente Calderón que se va, terminando su Gobierno, a formar parte del Consejo de Administración de Iberdrola. Es una vergüenza".

El ex jefe del Ejecutivo mexicano negó los señalamientos que López Obrador ha hecho durante sus intervenciones públicas al referirse a la inversión de empresas privadas en el sector eléctrico nacional. "Estuve en mi alma mater durante un año y medio en que duró el programa. Y, aunque la ley disponía que para evitar conflicto de interés había que esperar un año para trabajar con alguna empresa relacionada, yo esperé casi cuatro años antes de aceptar cualquier propuesta de trabajo", continuó Calderón.

Para el exfuncionario las declaraciones del Presidente buscan desviar la atención "del fracaso que está teniendo el Gobierno", en materia sanitaria y económica sobre la pandemia de la COVID-19.

La política económica de la actual administración tiene una perspectiva de "miedos o prejuicios" en contra de la inversión privada, dijo. "La inversión global no amenaza la soberanía", expresó, sin embargo, continuó su mensaje asegurando que una verdadera amenaza para la economía mexicana es "el sometimiento" al Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aseguró que al término de su administración no formó parte del Consejo de Administración de Iberdrola. "Al salir fui invitado por la Universidad de Harvard a hacer una estancia académica como ´Global Leader Fellow´ en KSG", escribió en la red social. "He vivido de mis conferencias, asesorías y libros como Decisiones difíciles", continuó Calderón Hinojosa.

Sobre la pensión presidencial que recibió, expresó que "hace años la donaba a niños con cáncer que ahora se han quedado sin apoyo" y añadió "he pagado puntualmente mis impuestos (no sé si él ha pagado) y he publicado siempre mi patrimonio".