Niega líder de Coparmex cobrar como consejero de Infonavit; participaciones iban a organismo, dice

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República (Coparmex), Gustavo de Hoyos, lanzó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que la Coparmex "nunca ha vivido al amparo del poder" y que jamás cobró un millón de pesos mensuales como Consejero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Después de responder a un reportero en su conferencia matutina sobre si el presidente de la Coparmex supuestamente cobraba un millón de pesos mensuales como consejero del Infonavit, López Obrador declaró no tener información sobre el tema, pero sí mencionó a los "grupos que vivían al amparo del poder".

"Es absolutamente falso que como Consejero del Infonavit haya cobrado 1 mdp mensuales. En lo personal, jamás recibí un solo centavo. La Unidad de Transparencia así lo informó. Las participaciones autorizadas para los integrantes del Consejo, se entregan desde siempre a la Coparmex", señaló.

El Presidente de México mencionó en conferencia que los grupos que vivían al amparo del poder ya están inconformes.

"En el caso de este dirigente de la Coparmex, ya hasta nos acusó con el Rey de España. Hay un dicho en mi pueblo, según el cual, cuando pasa algo así, la expresión es 'por algo será'. Ya no son ellos los que se benefician del presupuesto", expresó.

El pago que se dio a Gustavo de Hoyos, líder de la Coparmex, como consejero del Infonavit fue una remuneración que se hacía anteriormente a todos los consejeros, dijo el director general de dicho Instituto, Carlos Martínez.

Durante la conferencia vespertina "Créditos a la Palabra para Reactivar la Economía", Martínez expuso que hace tiempo se hizo una solicitud vía transparencia en la que se pidió conocer pagos a consejeros.

El director general del Infonavit explicó que antes, todos los consejeros recibían remuneración cada que participaban en las juntas de consejo de administración, pero "estamos cambiando eso".

"En abril pasado reformamos todas las reglas de operación del Consejo de Administración y órganos colegiados, estamos cambiando eso", añadió.

"Cualquier investigación o indicio que diga que el pago fue indebido o ilegal, se investigará, pero hasta donde tenemos conocimiento se trataría de esta remuneración que recibían los consejeros y como saben el Licenciado de Hoyos ya no es consejero del Instituto, entonces fue lo que correspondió en esas funciones", expuso.