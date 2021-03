Niega Televisa conversaciones con Univisión para fusionarse

Grupo Televisa no se encuentra en conversaciones sobre una fusión con Univision Communications, Inc.

"Las compañías están avanzando en conversaciones sobre la posibilidad de una combinación de ciertos activos de contenidos de Grupo Televisa con Univision", explica la empresa en un comunicado.

Agrega que no pueden asegurar que la operación se lleve a cabo, ni los términos o el tiempo de la misma.

"Durante los últimos años, ambas compañías han buscado distintas formas de colaborar de manera más estrecha en un esfuerzo por ampliar su exitosa asociación y lograr eficiencias y beneficios adicionales para ambas empresas", detalla Televisa.

Televisa no recortó su presupuesto por el Covid-19

Pese a lo complicado que ha sido para las empresas de entretenimiento haber suspendido sus producciones en marzo de 2020, en el caso de Televisa estos cambios no han significado una reducción en los presupuestos de las producciones, refirió Andrea Marulanda, directora general de Producción de Televisa.

"Al contrario, para el cierre de 2020, la efectividad y compromiso de nuestros equipos de trabajo nos permitió cumplir las metas presupuestales que teníamos antes de la contingencia, garantizando la seguridad de todos los colaboradores de la compañía", dijo a EL UNIVERSAL.

Cuando estalló la pandemia, dijo, la empresa suspendió las grabaciones de telenovelas que ya estaban en grabaciones como "Te doy la vida" y "La rosa de Guadalupe", entre otras; también pospuso algunas producciones que iniciarían grabaciones por esas fechas, como "Guerreros 2020", "La mexicana y el güero" y "Vencer el desamor".