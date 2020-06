Ningún plan aeroportuario se ha cancelado: AMLO

Las obras de construcción de la terminal 3 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no se han cancelado, aseguró Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Durante su conferencia de prensa matutina, señaló que el cese de actividades es falso y apuntó que hay "muchas noticias falsas" circulando en medios de comunicación.

Precisó que se va a terminar la ampliación del aeropuerto. Además, afirmó que se está rehabilitando la terminal 2 y que también se resolverá el problema de hundimientos que presenta.

El mandatario refirió que a la par se sigue construyendo el nuevo aeropuerto "Felipe Ángeles", en Santa Lucía, el cual "se inaugurará el 21 de marzo de 2022".

"No es cierto, se va a terminar la ampliación del aeropuerto actual de la Ciudad de México y se sigue construyendo de acuerdo al programa el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo de 2022, se va a inaugurar ese nuevo aeropuerto y no solo se está rehabilitando la terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México, si no se va a resolver también el problema de hundimientos porque tiene un problema de estructura", dijo desde la rueda de prensa en Palenque, Chiapas.

Explicó que en el AICM "tiene como 12 o 15 años" que los hudimientos se han presentado, por lo que la estructura de la construcción debe reforzarse.

"Toda esa zona es una zona de hundimientos, más donde iban a construir el aeropuerto de Texcoco, ahí es fango, ahí la tierra firme está a 30, 40, 50 metros de profundidad y ahí querían hacer el aeropuerto, ahí si ustedes transitan de la Ciudad de México a Texcoco o a la autopista que va a Pachuca, hay hundimientos, de por si la Ciudad de México se hunde, en esa zona es donde hay más hundimientos", agregó.

Por otro lado, desmintió que su Gobierno busque aplicar impuestos a las mascotas y recalcó que éstas son "mentiras falsas" que se difunden en las redes sociales.

"¡Ni que fuera (Antonio López de) Santa Anna. Creen que soy como los conservadores", dijo al tiempo que pedía que se buscara una foto de él con un perrito.

"Así están las redes, que son benditas, porque de todas maneras hay comunicación, debate. Las mentiras falsas ahí mismo se aclaran", finalizó.

"FELIPE ÁNGELES" SE ADAPTA A LA COVID

El pasado 18 de mayo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el nuevo aeropuerto "Felipe Ángeles" será uno de los primeros en contar con instalaciones post COVID-19.

El General Gustavo Ricardo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros en la Base Aérea de Santa Lucía, dijo que aunque aún no sale una normativa específica sobre estos lugares, se está analizando el hecho para terminarlo de acuerdo con las especificaciones por el nuevo coronavirus.

"Estamos analizando el fenómeno, todavía no sale la normatividad, pero seguramente los nuevos aeropuertos tendrán otra dinámica distinta de atención al pasajero, y eso lo tenemos que tener considerado nosotros y estudiarlo desde este momento para construirlo y terminarlo de acuerdo a esas nuevas especificaciones", precisó.

Vallejo Suárez añadió que en 214 días de trabajos de construcción se ha avanzado un 18.1 por ciento. Explicó que se prevén 172 más de trabajo para que se concluyan las obras. Detalló que de los 70 millones de pesos destinados al proyecto para tres años, se esperan 38 mil 309 millones para el 2020.

Hasta el momento se han recibido 14 mil 678 millones de pesos y sólo se han ocupado poco más de cinco mil millones.

El 50 por ciento de dichos recursos se han destinado a la adquisición de materiales, el 30 por ciento en mano de obra, el 16 por ciento en renta de maquinaría, seis por ciento se gastó en combustibles y el uno por ciento se destinó a gastos administrativos.

El General de la Sedena subrayó que hasta el momento se han generado 23 mil 425 empleos, de los cuales 17 mil 356 se encuentran activos. Agregó que mil 145 millones de pesos se han pagado en nóminas de trabajadores.