No habrá afectación a patrimonio por Santa Lucía: SCT

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, afirmó que no habrá ninguna afectación en Santa Lucía, luego de que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que en los terrenos donde se construirá el aeropuerto Felipe Ángeles existen restos de mamuts, colmillos de tigre dientes de sable y otros restos de megafauna prehistórica.

"Lo veremos desde luego y siempre rescataremos los temas adecuados, no habrá ninguna afectación", respondió el funcionario federal.

En entrevista, al concluir una reunión en Palacio Nacional, Jiménez Espriú reiteró que en el caso del amparo para frenar las obras en Santa Lucía "se cae", porque al no tener el dictamen sobre el impacto ambiental no se puede iniciar las construcción.

"Es un amparo que pretende la suspensión de obras que no están iniciadas, no tiene por qué suspenderse algo que no se ha iniciado. El amparo, me imagino que trata de decir si no hay las respuestas de Semarnat y la manifestación de impacto ambiental, no pueden construir, en la cual estamos totalmente de acuerdo", afirmó.

El secretario de Transportes afirmó que ya se presentó la manifestación de impacto ambiental, pero la Secretaría de Medio Ambiente analizará si está lista para julio. "Para iniciar las obras del aeropuerto lo que hacía falta únicamente es la autorización de Semarnat, para el impacto ambiental. Eso está en camino, lo aeronáutico dijimos que se tardaría seis meses, el reloj está corriendo", expresó.

Actualmente el gobierno federal realiza el diseño de la arquitectura del espacio aéreo. "Esperemos que no [se detenga la obra cuando inicie], tenemos todos los elementos para demostrar la legalidad de lo que estamos haciendo", aseveró Jiménez Espriú.