No habrá ningún problema, sigue firme la compra de Deer Park: AMLO

Ante el llamado del congresista estadounidense Brian Babin de revisar, incluso negar la venta de la mitad de la refinería de Deer Park, en Texas, a Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sigue firme esta compra y que "no va a haber problema".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal manifestó que es "cosa" de buscar al senador estadounidense y convencerlo con argumentos.

"No, no, no va a haber problema. Es cosa de buscar al senador que hizo este planteamiento y explicarle y convencerlo con argumentos, no hay ningún problema. Sigue firme la compra de la refinería de Texas", dijo en el salón Tesorería de Palacio Nacional.

La semana pasada, el congresista estadounidense Brian Babin urgió al Comité sobre Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS), revisar, incluso negar, la venta de la mitad de la refinería de Deer Park, en Texas, a Pemex.

Babin, representante republicano por Texas, subió a su sitio web una carta, con fecha del 21 de junio, que envió a la secretaria estadounidense del Tesoro, Janet Yellen, y a la secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm.

En ella, señala su preocupación por la noticia anunciada el 24 de mayo, de que Pemex pretende comprar a Shell la mitad de dicha refinería y que por ello urgió al CFIUS a iniciar "una revisión total de seguridad, incluyendo la posible negación" de la transacción.

Babin argumenta que esta venta representa un "serio riesgo ambiental, de salud y seguridad económica para los ciudadanos de Texas", particularmente los que residen cerca de las instalaciones de Deer Park.