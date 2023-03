No habrá prórroga para declaración anual de empresas, reitera el SAT

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- A unos días de que termine el plazo para la declaración anual de las empresas, y pese a las solicitudes de algunas organizaciones de darles más tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) advirtió que no habrá prórroga.

Este 3 de abril es la fecha límite para que las personas morales (empresas) presenten su declaración de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

Todas las empresas tienen la obligación de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los ingresos que obtuvieron el año pasado.

Por esa razón, el SAT está recordando a las personas morales que este 3 de abril es la fecha límite para presentar la declaración anual del 2022.

"Tienes hasta el 3 de abril", indicó el órgano recaudador de impuestos en sus redes sociales y exhortó a las empresas a cumplir con esta obligación.

Incluye también a los contribuyentes que tributan en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza (Resico) como personas morales.

Es decir, los pequeños contribuyentes que están en el Resico constituidas únicamente por personas físicas que no estén asociados a otras personas morales, cuyos ingresos totales en el año no excedan de 35 millones de pesos.

El pasado 21 de marzo, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pidió una prórroga de 15 días para que las empresas puedan presentar su declaración ante los problemas que están enfrentando en el llenado del nuevo formato que diseñó el SAT para las personas morales.

De igual manera, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) solicitó más tiempo por los mismos problemas que detectaron los ejecutivos de finanzas.