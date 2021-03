No habrá prórroga para empresas en declaración de impuestos: SAT

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, advirtió que no se extenderá el plazo para que las empresas presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2020 que vence este 31 de marzo.

"No va haber prórroga, se ha estado manejando que los sistemas están mal, pero es mentira", afirmó.

Durante la inauguración del Centro de Atención Remota al Contribuyente, aseguró que con las nuevas novedades que tiene la aplicación para la declaración anual, no existe pretexto para aplazar esta obligación fiscal.

Explicó que muchas empresas recuperan sus pérdidas fiscales para "netear" sus impuestos. Como ejemplo, señaló que si van a pagar 100 pesos de impuestos de ejercicios anteriores, nada más pagan 50.

"Antes nada más las reportaban y eran actos de fe, ahora el sistema arrastra las pérdidas fiscales", indicó.

Pero sí quieren modificar la pérdida, eso significa que tendrán que hacer una declaración complementaria. "Entonces ahora tendrán que hacer declaraciones complementarias y eso es lo que no quieren hacer", señaló.

Buenrostro detalló que muchas de esas empresas cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y ahora tienen que modificar su reporte al SAT.

Por lo que no se justifica prorrogar la presentación de la declaración anual que presente un aumento de 24% equivalente a más de 50 mil. "Va mucho mejor respecto al año pasado", aseguró.