No hay banquero que no esté analizando comprar Banamex: HSBC

Ante la puesta en venta de Banamex por parte de su matriz estadounidense Citi, el presidente del consejo de administración y director general de HSBC México, Jorge Arce, dijo que se analiza la conveniencia de la compra; sin embargo, esto no significa que se vaya a realizar una oferta.

"Estamos viendo la oportunidad., si es estratégico para el banco. Todo el mundo lo estamos analizando sin duda, pero eso no quiere decir que vamos a participar, eso no quiere decir que vamos a tener una postura de compra. Todavía falta pero no hay banquero en México que no esté pensando cuánto vale, cómo se puede integrar. Todo mundo está en la misma onda", dijo el directivo.

En conferencia de prensa, el directivo recordó que se trata de una marca muy valiosa para el sistema bancario en México, cuya cuota de mercado será positiva para cualquiera que sea el comprador.

"Cualquiera que lo compre va a realizar un valor, va a invertir en el país a largo plazo y es una gran oportunidad para cualquier banco o inversionista tratar de analizar la oportunidad y o comprarlo o fusionarlo o lo que se permita en ese momento. Todavía no empieza el proceso, estamos viendo la posibilidad, no estoy diciendo que si o que no, solo que el tamaño y la importancia hay que tener siempre los ojos abiertos", explicó.

En ese sentido, Arce reiteró que HSBC no ha tomado ninguna decisión sobre participar en el proceso de compra.

"No se toma todavía ninguna decisión, conocemos bien la operación, tenemos los números, sabemos lo que vale y lo que representa una oportunidad de esas pero no hemos analizado esto seriamente, no hemos tomado ninguna decisión, el proceso empieza en primavera, pero es una gran oportunidad para cualquiera que tome la decisión de comprarlo", dijo.