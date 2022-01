No hay devaluación y el dólar está igual que cuando inició mi gobierno: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que pese al impacto de la crisis económica generada por la pandemia del Covid-19, el peso mexicano se ha recuperado y no se ha devaluado "y estamos prácticamente igual que cuando inició el gobierno".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal recordó que, con la llegada de la emergencia sanitaria a México, el precio del dólar alcanzó los 25 pesos.

"Esto es tipo de cambio, lo mismo con la pandemia, se nos fue a más de 25 pesos por dólar, y ya se logró bajar y estamos prácticamente igual que cuando inició el gobierno. No ha habido depreciación de la moneda, esto no se veía desde hace mucho tiempo.

"Solo se reflejó algo parecido, incluso mejor en aquel entonces, en dos sexenios, desde el (19)34 hasta la fecha solo en el sexenio del presidente López Mateos, y de Díaz Ordaz, cuando estaba de secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena que era 12 pesos con 50 centavos por dólar y se mantuvo 12 años así. Entonces esto es un buen resultado", destacó.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal señaló que, al comparar el comportamiento del peso con otras monedas, solo el franco suizo, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona checa, la corona sueca, el euro, el dólar neozelandés, y el dólar australiano se han apreciado más que el peso mexicano.