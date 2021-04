No hay impacto presupuestal con la contrarreforma petrolera: SHCP

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público concluyó que la aprobación de la contrarreforma petrolera del presidente, Andrés Manuel López Obrador, no tendrá impacto presupuestal para la Administración Pública Federal.

En un oficio enviado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la Dirección General Jurídica de Egresos de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda, determinó que no tiene observaciones en el ámbito jurídico presupuestario sobre el anteproyecto.

"Se anexa copia simple del oficio 315-A.-0991, por el que la Dirección General de Programación y Presupuesto 'A' (DGPyP 'A'), informó que el Anteproyecto no implica un impacto presupuestario adicional al manifestado por la Consjería Jurídica del Ejecutivo Federal, la Secretaria de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en sus respectivas evaluaciones de impacto presupuestario", define el oficio recibido también en la Comisión de Energía.

Este día se espera la discusión de la iniciativa ante el pleno de San Lázaro, la cual ya pasó por la Comisión de Energía en donde fue votada.