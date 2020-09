"No hay notificación de paneles laborales por T-MEC contra México", dice Graciela Márquez

Hasta el momento no hay notificación oficial alguna de que Estados Unidos o Canadá pretendan iniciar un conflicto laboral al amparo del T-MEC, aseguró la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez.

Agregó que el gobierno de México está preparado para atender con inmediatez cualquier solicitud de establecer un panel laboral por algún incumplimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"No hemos recibido una notificación oficial, no la hemos recibido, espero que nunca sea porque estamos trabajando para cumplir con todos los compromisos, pero no esperarnos para ello", comentó durante la videoconferencia que organizó el Wilson Center.

Indicó que las solicitudes de conformación de paneles laborales ante un incumplimiento del T-MEC deben llegar de manera formal, no se notifican vía una nota de prensa. Sino que "tenemos que recibir la solicitud y actuaremos con inmediatez".

Comentó que tienen un esquema de tres puntos en torno a posibles paneles de controversia laboral y ambiental. El primero es identificar riesgos, para adelantarse y encontrar soluciones previo a la demanda.

En segundo punto se cuenta con un mecanismo de autoevaluación mediante una plataforma del sector privado y tercero hay reuniones de trabajo para responder en forma rápida a los paneles de controversia a fin de que el sector público y privado entiendan cómo responde adecuadamente y cómo hacerlo.

En la misma videoconferencia sobre la reforma laboral mexicana y las perspectivas de temas laborales del T-MEC, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, expuso que "las transformaciones tienen resistencias".

Dijo que se trabaja en dar información y capacitación a los trabajadores para que sepan cuáles son sus nuevos derechos a raíz de la reforma laboral de 2019, como la legitimación de los contratos de trabajo, ya que muchos son de protección, es decir, no tienen el aval de los trabajadores.

Expuso que se inició con el proceso de legitimación de contratos y a la fecha van 187 que ya aprobaron dicho proceso, pero se tuvieron que suspender las asambleas de trabajadores por la pandemia del Covid-19, "no ha habido condiciones para hacer reuniones".

Sobre el mecanismo de conciliación entre trabajadores y patrones afirmó que se tiene que garantizar conciliadores eficientes para no saturar los tribunales.

Hay que tener conciliación, "sin la necesidad de que exista un ganador y un perdedor, sino realmente tener la posibilidad de que esa vía sea la idónea para resolver los conflictos. La apuesta en el sistema es así, de fallar ese modelo corremos el riesgo de que los tribunales se nos saturen y esa es una clave, y lo más importante es a nivel local, no federal".

Alcalde afirmó que ya les ha dicho a empresas y sindicados "si ustedes cumplen con la reforma laboral cumplen con los compromisos que están en el T-MEC" y evitarán conflictos posteriores.