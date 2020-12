No hay sectores ni estados optimistas para invertir: Coparmex

En el país "no hay sectores ni estados optimistas para invertir", reveló la Encuesta de Confianza Empresarial elaborada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) con datos a noviembre de este año.

Indicó que la confianza empresarial "está estancada, estamos muy lejos de considerar un panorama optimista" para invertir en México.

Detalló que aunque la confianza de los empresarios ha ido en aumento, ha sido "a paso muy lento" y "aún estamos lejos del umbral necesarios, medido por el indicador #ConfianzaEmpresarial que toma valores que van del 0 al 100 y en donde los valores por encima de 50 se consideran optimistas".

La Coparmex señala que la confianza de los hombres de negocio y de los diversos sectores productivos alcanzó su mínimo histórico de 15 en mayo y para noviembre alcanza 25 puntos, pero todavía "estamos lejos de los 50 puntos necesarios para considerar un panorama optimista".

El reporte detalla que de los tres sectores, el más optimista es el de manufactura con 27, seguido por el de la construcción con 20 puntos y el sector comercial con 19 puntos.

La información revela que todas las entidades tienen valores muy bajos de confianza. Las más pesimistas son los estados Baja California Sur, Quintana Roo y Campeche, con 20 puntos. En contraste, las entidades con mayor confianza son Coahuila e Hidalgo, con 26 puntos.

Sin embargo, "aún las más optimistas tienen valores extremadamente bajos de confianza para invertir.

"#DataCOPARMEX da seguimiento mensual de la confianza de los empresarios para invertir en la economía". Este dato se calcula a partir de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) del Inegi, en donde se le cuestiona a los empresarios si consideran que este es un buen momento para invertir.

La metodología usada contemplan tres sectores: el manufacturero, el de construcción y el de comercio. El indicador Confianza Empresarial toma valores que van del 0 al 100; los valores por encima de 50 se consideran optimistas.

Desde antes de la pandemia, según los datos recabados, se veía una reducción mensual de la confianza empresarial. No obstante, la contingencia sanitaria sí tuvo un impacto importante en la reducción de optimismo para invertir.

Para marzo, reportó 30 puntos; para abril, tuvo la caída más drástica de la que se tiene registro (-13 puntos) y registró sólo 17 puntos y, en mayo, se alcanzó el mínimo histórico de 15. El indicador ha aumentado pero a paso muy lento; para noviembre llegamos a 25 puntos.

Por ello, Coparmex considera que "no hay sectores ni estados optimistas (valores iguales o por encima de 50)".