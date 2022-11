No hemos financiado programas sociales del gobierno de AMLO: BID

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 24 (EL UNIVERSAL).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que el organismo no ha financiado programa social alguno del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, y tampoco ha recibido alguna solicitud para hacerlo.

En un breve comunicado subrayó que "no ha recibido ninguna solicitud, ni ha financiado los programas sociales de la actual Administración del Gobierno Mexicano".

Aunque ratificó que México y el BID son aliados y socios estratégicos para lograr metas y mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos.

Como ejemplo, hizo referencia al caso específico de los "Préstamos de Apoyo a Reformas de Política".

Son los que se otorgan en reconocimiento a las reformas realizadas por los gobiernos que son transformativas para los países, detalló.

Indicó que ese tipo de operaciones constituye un acceso al financiamiento en condiciones financieras favorables, a fin de robustecer la implementación de estas reformas.

---Apoyo técnico

Dentro de ese contexto, mencionó la reforma pensionaria de México, en donde el BID ha acompañado el proceso de reforma y ha otorgado apoyo técnico, agregando valor a través del intercambio de experiencias y mejores prácticas internacionales.

Ahí, precisó que el financiamiento del Banco se otorga al gobierno en reconocimiento a la reforma y no financia el sistema pensionario del país.