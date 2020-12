"'No pasa nada' si empresas privadas invierten en petróleo", señala Alicia Bárcena

En México debe considerarse que "no pasa nada" si existe participación de las empresas en la industria petrolera y en energías renovables, dijo la secretaria ejecutiva de la Comisión Ejecutiva para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena.

Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere rescatar el sector energético mexicano también debe dar oportunidad a que participe el sector privado en esas industrias.

En conferencia de prensa, en la que presentó el informe "La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2020", Bárcena expuso que pueden participar tanto en petróleo como en energías renovables.

"Hemos insistido mucho en la importancia de que México tenga un conjunto de reglas claras porque los inversionistas (privados) están muy interesados en invertir y no pasa nada si también se invierte en petróleo, el que se desarrolle el petróleo está bien y a la par se puede desarrollar energía renovable", comentó.

Bárcena añadió que López Obrador dijo, durante el mensaje que dio con motivo del segundo año de llegar al gobierno, que tenía tres pendientes: Energía renovable, Ayotzinapan y descentralización del gobierno, lo que muestra que si es de sus pendientes.

Agregó que en ese "rescate" que intenta el Ejecutivo hacer del sector energético si quiere evaluar los contratos petroleros que ya se otorgaron, puede hacerlo, "pero no se puede perder la oportunidad de ir adelante en esos sectores tan importantes".

Sobre los cambios que se realizan para eliminar el outsourcing del país, la Secretaria Ejecutiva de la Cepal afirmó: "Sin duda nosotros pensamos que la eliminación y reglamentación del outsourcing no debe tener mayor impacto. El T-MEC incluye regulaciones muy complejas para elevar las condiciones laborales de los trabajadores y aquí se busca mejorarlas".

Consideró que se busca que las inversiones que lleguen a México cumplan con los derechos laborales que se establecieron en el T-MEC.