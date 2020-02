"No podemos afirmar la existencia de una recesión", dice Banxico

La economía mexicana confirmó una caída de 0.1% durante todo 2019, con lo que se encontraría en una fase recesiva. Este es su primer retroceso en 2019, así como su primera caída para un inicio de sexenio desde el gobierno de Vicente Fox .

El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, declaró en un tuit que "no podemos afirmar la existencia de una recesión".

La economía mexicana confirmó una caída de 0.1% durante todo 2019, con lo que se encontraría en una fase recesiva. Este es su primer retroceso en 2019, así como su primera caída para un inicio de sexenio desde el gobierno de Vicente Fox, de acuerdo con los datos del Producto Interno Bruto publicados por el Inegi.

"A pesar de haber experimentado 4 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, no podemos afirmar la existencia de una recesión. Abro hilo", declaró el economista en Twitter.

"Una recesión tiene tres características esenciales: duración, difusión y profundidad. Con 4 trimestres al hilo se confirma "duración" (mínimo 2). Sin embargo, las cuatro tasas son de apenas -0.1% cada uno, lo cual no califica para el criterio de "'profundidad'", explicó Heath.

Otro de sus argumentos fue que una tasa de -0.1% no es estadísticamente diferente a cero.

El subgobernador del Banco de México aseguró que tampoco se cumple con "el criterio de 'difusión' (es decir, que la caída sea generalizada, ya que mientras sí hay sectores con caídas (como construcción), todavía hay muchos sectores con crecimiento positivo (como manufactura y comercio)".

Preocupación de Hacienda

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera reconoció que al gobierno federal le preocupa que la economía nacional se encuentre en recesión, por lo que –dijo- trabajan en buscar una salida lo más rápido posible a esa situación.

"Siempre preocupa que la economía no crezca más, es decir, cuando la economía crece más hay mayor empleo y mayores condiciones económicas para todo, pero es algo que iba primero por la parte baja del ciclo mexicano y por la sincronización que hubo en la desaceleración, por eso tenemos que buscar que haya una salida lo más rápido posible", aseguró en entrevista en Palacio Nacional.

Esto luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó las cifras definitivas del PIB en las cuales confirmó que la economía se contrajo de 0.1%, en términos reales en el cuarto trimestre de 2019.

Al respecto Herrera dijo que esas son cifras que ya las habían conocido porque hubo una desaceleración global en el mundo y en México.

"Pero nosotros creemos que estamos sentando las bases de un crecimiento para este año. La información preliminar de ventas y consumo, así no lo indican y así hemos venido trabajando", dijo en entrevista en Palacio Nacional.

Señaló que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está enfocados en cómo reactivar la economía lo más rápido posible en tres fuentes: acelerar las contrataciones del sector público; así como acelerar los proyectos a nivel estatal y municipal donde invierte el gobierno federal y facilitar la inversión del sector privado.

Sobre el efecto del coronavirus en la economía nacional dijo que en la reunión del G20 se discutió sobre riesgos por esa enfermedad.

"Hasta hoy se esperaría que tenga lo que llamaron allá un efecto de ´uve´ es decir, un efecto muy rápido con un rebote muy rápido, por lo que al ser un tema global tenemos que prepararnos para tener un esquema de contingencia. Nosotros tenemos que comenzar a ver el coronavirus tiene dos efectos, el efecto en la salud de los ciudadanos y un efecto económico muy importante. Estamos trabajando en eso".

Señaló que para la economía nacional ya hay un protocolo para tomar las medidas de salud correctas, que quiere decir esto, que se toman las que se necesitan, pero no en exceso.

"Una de las cosas que comenté en Riad es que usted recordarán que en 2009 cuando el H1N1, hubo una universidad local que decidió cerrar actividades, después la delegación Cuauhtémoc decidió cerrar los restaurantes a pesar de que en la delegación Miguel Hidalgo no estaban cerrados, y entonces las autoridades locales de distintos noveles estuvieron tomando medidas que fueron cerrando esferas de la actividad económica, si se tienen que cerrar se tienen que cerrar, pero eso lo tiene que determinar la secretaría de Salud", dijo.