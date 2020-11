"No se bajarán impuestos", asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno vaya a bajar impuestos, pero tampoco aumentarán, pues aseguró que la estrategia que ha impulsado su gobierno para enfrentar la crisis económica y la sanitaria generadas por el Covid-19, ha funcionado.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que en sexenios pasados se entregaban subsidios en materia fiscal, pero "había distorsiones" y no se ayudaba a la gente.

"Nosotros ya tenemos una estrategia que nos ha funcionado, que consiste en garantizar a todo el derecho a la salud, la atención médica y que los medicamentos sean gratuitos.

"Eso es ya importante, no queremos entrar en quitas de impuestos, porque no queremos regresar al modelo a la estrategia utilizada en otros tiempos de que se daban estos subsidios, y había distorsiones, al final de cuentas no se ayudaba a la gente".

"Vamos a seguir con la misma política fiscal que consiste en no aumentar impuestos y garantizar el derecho a la salud", dijo.