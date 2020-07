No se había tenido una desaceleración tan súbita y profunda: Banxico

Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), dijo que los pronósticos sobre la crisis económica que dejará la pandemia en México reflejan severidad y la crisis será profunda.

Apuntó que en ningún episodio de la historia de nuestro país se había tenido una desaceleración tan súbita y profunda que dejó la autosuspensión de la actividad productiva.

En una reunión con los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Díaz de León informó que la pérdida de empleos formales sí es mayor al millón; sin embargo, al sumarle éstos, más los ocupados y los informales, se llega al orden de 12 millones que dejaron de tener una fuente de ingresos.

"Yo creo que en ningún episodio de la historia se había tenido una desaceleración tan súbita y tan profunda como la que estamos teniendo, precisamente porque viene de una autosuspensión de la actividad productiva.

"No olvidemos que es una autosuspensión de la actividad productiva, estamos teniendo una contracción económica muy importante y si la contracción del empleo formal es más de un millón como bien señalaba; y si sumamos a la parte formal, ocupados e informales, sí son del orden de 12 millones de ocupados que han dejado de tener una fuente de ingresos asociada a su ocupación y estos son números muy dramáticos", explicó Díaz de León.

Agregó que esta crisis, al no tener su origen en el ciclo económico o financiero, como la que se vivió en el 94-95 o en el 82, entre otras, la recuperación podría ser más rápida, siempre y cuando la mano de la parte de salud lo permita.

"En ese sentido, la recuperación podría ser más rápida que otras crisis (...) inclusive se han perdido muchos años de crisis en periodos anteriores, claramente la afectación que hemos tenido ha sido dramática", explicó.

Aseguró que México tiene una afectación muy marcada y sin precedentes y eso hace también, más retador el entorno, aunque muchas veces no necesariamente se cuenta con todos los instrumentos necesarios para mitigar adecuadamente los efectos de esta coyuntura.

"Coincido en que esta crisis no es una crisis con un origen en lo económico, sino es, literal, es una suspensión de actividad económica de creada por una necesidad por temas de salud, no hay necesariamente ni la debilidad, ni los problemas, ni la actividad económica, ni en las empresas que pudiera hacer mucho más sostenida o prolongada esta debilidad económica y si podríamos anticipar que habría condiciones para regresar a una demanda un poco más vigorosa en cuanto se pueda suspender este distanciamiento decretada como medidas de salud", refirió.

Indicó que la incertidumbre de qué le va a pasar a la actividad económica en los siguientes trimestres está todavía muy ligada al escenario de salud, en medida de que en los siguientes meses podamos tener mayor claridad.

"Esperamos mejores noticias en cuanto a vacunas o tratamientos podremos ir identificando a lo mejor un regreso a la actividad económica, dado que no vivió un proceso directo de afectación, sino más bien indirecto", señaló.

Consideró que México está enfrentando el reto del choque de la actividad económica, y por otro lado el choque financiero, "con una salida de capital como no lo habíamos visto, pues la verdad desde que se tienen este tipo de subregistros, con una reducción de la tenencia de valores muy significativa, en ese entorno un movimiento en las tasas de interés demasiado rápido o súbito podría exacerbar o ampliar este reacomodo".

Además, recordó que los datos del Fondo Monetario Internacional indican que México tendrá una de las mayores contracciones económicas y esto está ligado porque tiene un peso muy importante en la actividad económica la producción manufacturera, y en particular la producción automotriz, dañada tanto por la afectación de las cadenas de valor, como por esta suspensión de producción que ha sido prácticamente por esta decisión de distanciamiento social y que implica una caída muy súbita

en los niveles de producción.

"Y otros sectores que van a ser muy afectados y que también son muy importantes para nuestro país como el de turismo que van a haber regiones en el país que van a tener una afectación muy significativa y muy sostenida hasta que se pueda regularizar estos servicios y que también tiene una afectación muy importante", consideró el gobernador de Banxico.