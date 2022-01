No se informó antes de la venta de Banamex para no causar especulación en mercado: SHCP

La Secretaría de Hacienda dio a conocer que el anuncio de Citigroup de su salida de los negocios de banca minorista y empresarial en México, como parte de su nueva visión estratégica global, "no afecta su decisión de seguir operando en nuestro país".

Consideró significativa y relevante la postura que han externado respecto a que México seguirá siendo un mercado clave y un importante destino de inversión global, refrendando su confianza en nuestro país.

Hacienda declaró que Citigroup avisó oportunamente de su salida a las autoridades hacendarias de México; pero, "por razones de confidencialidad y para no causar especulación en el mercado previo al anuncio, Hacienda no lo hizo público".

La presidenta del grupo, Jane Fraser, "vino personalmente a México a explicar esta decisión, y enfatizó que Citigroup mantendrá en nuestro país sus actividades de banca corporativa mayorista, lo que implicará nuevas inversiones". Puntualizó que se trata de una decisión corporativa derivada de su política general de salir de la banca de consumo de casi todos los países, excepto Estados Unidos. Esta política es consistente con su salida, desde 2021, de la mayoría de las naciones en Europa, Asia y el resto de América Latina.

"La medida va en línea con la evolución histórica de este banco, cuya prioridad siempre ha sido la banca corporativa, hasta las fusiones que realizó en la década de los 90, por lo que el banco regresa a su negocio tradicional a nivel mundial, en el que siempre se ha desempeñado con éxito".