"No vamos a permitir 'chicaneo' fiscal", asevera Raquel Buenrostro

Para el pago de los impuestos no vamos a permitir el chicaneo fiscal, advierte la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro.

En entrevista con EL UNIVERSAL, manda un mensaje a los contribuyentes evasores y defraudadores: "Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, pero las reglas del juego cambiaron".

Dice que la cruzada más importante del SAT es un cambio de principios, sobre todo de cultura fiscal, en la que todos tengan presente que deben pagar impuestos.

Afirma que no será "llaverito" de ninguna empresa ni le gusta el golf, en alusión al señalamiento del Presidente de que los titulares del SAT de sexenios pasados lo eran y que jugaban con directivos de grandes compañías. Asegura que trabajará para formar una institución que obedezca a políticas de Estado.

"Queremos un SAT sólido, fuerte y técnicamente solvente, que sea recordado como una institución honesta, ejemplo de no corrupción y que fortalezca un cambio de cultura fiscal en la que se tenga claro que las reglas de juego son: todo mundo debe pagar impuestos".

Señala que quienes cumplen con sus compromisos fiscales pueden estar tranquilos y satisfechos con el trabajo que hará el SAT, sobre todo en el combate a la corrupción, lo cual les beneficiará.