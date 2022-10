Norma de seguridad en autos deja fuera protección a peatones, señalan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 5 (EL UNIVERSAL).- La actualización de la NOM-194 relativa a los dispositivos de seguridad para autos nuevos dejó fuera nuevas tecnologías que afectan la seguridad, salud e integridad de los peatones, ciclistas y motociclistas, denunciaron las organizaciones El Poder del Consumidor, Refleacciona con Responsabilidad y la Coalición Movilidad Segura.

Miguel Ángel Toscano, director de Refleacciona con Responsabilidad, dijo que, debido a la presión de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), esta normativa no considera el cumplimiento obligatorio de ningún dispositivo destinado a la protección de usuarios vulnerables de la vía, omisión que representa un alto riesgo para la salud e integridad de la ciudadanía y mantiene un atraso de décadas en materia de seguridad vehicular.

La nueva NOM-194 sumó como obligatorios los sistemas de seguridad: monitoreo de presión de llantas; control electrónico de estabilidad (ESC); anclajes para los sistemas de retención infantil (Isofix o Latch) y el estándar de impacto lateral de poste.

Sin embargo, dejó fuera el estándar de protección a peatones con el que se podrían salvar anualmente entre mil 296 y mil 782 vidas.

Además, el costo de implementarlo es de 610 pesos para un auto familiar pequeño y de mil 887 pesos para vehículos deportivos.

También se dejó fuera la implementación de la calificación de estrellas de seguridad del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP.

Donde los vehículos con mayor número de estrellas tienen menor riesgo de ocasionar a sus pasajeros lesiones serias o fatales en caso de choque.

"La Secretaría de Economía tuvo la oportunidad de balancear el resultado de la NOM-194 mandatando el etiquetado de vehículos con estrellas de Latin NCAP y tampoco lo ha hecho, saliéndose de toda recomendación de la ONU y de los países que han logrado abatir la siniestralidad vial", dijo Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP.

También quedaron fuera de la NOM los Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción, como el detector de punto ciego, el cual alerta al conductor si hay algún vehículo en ese ángulo en el cual los retrovisores no permiten ver.

Tampoco se hizo obligatorio incluir una alerta de desviación de carril, la cual disminuye la tasa de siniestros de un vehículo, golpes laterales y choque frontal en un 11%.

No se incluyó el alcoholock, el cual bloquea el vehículo cuando detecta una tasa de alcohol elevada, y cuyo uso reduce hasta un 65% el número de accidentes relacionados con el alcohol.

Tampoco hay frenado autónomo de emergencia, dispositivo capaz de evitar colisiones con objetos fijos y motocicletas, así como el atropellamiento de peatones.

En relación con las fechas de entrada en vigor de algunos sistemas, las organizaciones civiles se dijeron preocupadas de que el estándar de impacto lateral de poste sea aplicable hasta los vehículos año modelo 2027, mientras que los anclajes para los sistemas de retención infantil y el control electrónico de estabilidad serán aplicables para modelos 2025.

Lo cual, afirman, abre una ventana de tiempo innecesaria, pues la industria cuenta con todos los elementos para cumplir lo más pronto posible.

"Estamos ante una Norma que sigue siendo insuficiente, y que ha dejado fuera sistemas vitales para la protección de usuarios vulnerables, como el estándar de protección a peatones y el frenado autónomo de emergencia, entre varios, por injerencia tanto de la AMIA como del gobierno de los Estados Unidos".

"Ello a pesar de que se cuenta con el instrumento bilateral Lighthizer-Guajardo del T-MEC, que señala que ´nada en esa carta limita la facultad de México para incorporar, reconocer o aceptar otras normas de seguridad para vehículos motorizados adicionales a las Normas Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados, en la NOM-194 o en cualquier enmienda o instrumento sucesor a esta´, por lo que añadir el cumplimiento obligatorio del estándar de protección a peatones era una alternativa regulatoria totalmente válida, y extremadamente necesaria", dijo Stephan Brodziak, coordinador de Seguridad Vehicular de El Poder del Consumidor.