Notarios y corredores públicos dan de alta ante el fisco a factureras, detecta el SAT

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó que, a través de notarios y corredores públicos, se están dando de alta ante el fisco empresas fantasma o factureras.

Además, informó que al hacer una depuración del padrón, de los mil 766 fedatarios, solo el 11.8% cumplió con los requisitos para renovar su registro, motivo por el cual dará de baja a la mayoría.

Al aplicar modelos de redes neuronales que contienen información como la factura electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros, encontró que se obtiene una probabilidad mayor al 70.1% de que los inscritos por fedatarios sean factureras o empresas fantasmas, comparados con los que se inscriben en las oficinas del SAT.

Recordó que los inscritos por fedatarios ofrecen principalmente servicios en el sector energético y financiero.

Destacó que el 37.2% de las ventas realizadas al sector público fueron productos y servicios del sector de hidrocarburos tales como petróleo, gas y gas natural.

Por otro lado, los contribuyentes inscritos por fedatarios que tienen relación con el sector privado prestan principalmente servicios de casas de cambio e instituciones bancarias, tales como provisión de servicios de tarjetas de crédito, monederos electrónicos y vales en general, los cuales representan el 31.6% de sus ventas.

Refirió que a inicios de 2002 se estableció el Sistema de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a través del fedatario público por medios remotos, en el cual se otorgan cuentas y funciones para el ingreso a los sistemas institucionales a los fedatarios que les permiten realizar la inscripción de personas morales y físicas.

Y con las modificaciones realizadas en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021 y publicadas en diciembre de 2020, se estableció que los Fedatarios incorporados a dicho esquema debían presentar el primer aviso de renovación de vigencia.

Informó que solo 744 presentaron aviso de renovación de vigencia ante el SAT durante los meses de junio y julio de 2021, principalmente de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, de un total de mil 766.

En tanto que mil 22 no presentaron su aviso y adicionalmente más del 50% no cumplió con la entrega de la documentación de las inscripciones que realizaron, por lo que serán notificados y cancelados.

De los 744 Fedatarios Públicos que presentaron su aviso de renovación, 403 no cumplen con los requisitos, por lo cual también serán cancelados.

Los que cumplieron fueron 210 que serán renovados y 131 Fedatarios se encuentran pendientes de entregar información adicional. Es decir, sólo el 11.8% cumplió con todos los requisitos y tenían al corriente su documentación ante el SAT.