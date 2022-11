Nu estrenará cuenta de ahorro en México

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- La llegada de nuevos bancos digitales respaldados por los jugadores financieros tradicionales en México favorecerá la competencia e inclusión en un mercado que aún no atiende a toda la población, consideró el director global de préstamos no garantizados de Nu, Emilio González.

"Uno de los problemas que vemos en México es que vemos muy baja competencia donde solo cinco jugadores tienen alrededor del 80 % de los activos bancarios. Creemos que el futuro de los servicios financieros está en ofrecerlos de manera digital, apalancando la tecnología para poder bajar costos y ofrecer mejores experiencias. Vemos como algo positivo que los bancos en México también estén apostando a ese futuro digital", dijo el directivo.

González deja la Dirección General de Nu en México luego de tres años de operaciones y que cuenta ya con más de tres millones de tarjetas de crédito en el país, lo cual lo ubica entre los principales emisores de este producto.

Así, el mexicano Emilio González alcanzará un cargo global dentro de la estructura directiva de Nu, firma latinoamericana que cuenta con más de 70 millones de clientes de servicios financieros digitales en Brasil, Colombia y México.

---Alista cuenta de ahorro y tarjeta de débito

La compañía anunció el lanzamiento de una cuenta de ahorro y tarjeta de débito en México, con la que busca seguir ganando clientes, en un mercado donde 51 % de los adultos no tienen un instrumento financiero de este tipo.

"Lo que vemos en el mercado es que no hay mucha oferta de este tipo de productos o no dan rendimiento o el mercado está restringido por las cosas que puedes hacer en una cuenta que sí te da rendimiento, vemos mucha oportunidad para que este tipo de productos venga a revolucionar el mercado mexicano", afirmó el nuevo director general de Nu México, Iván Canales.

La lista de espera del nuevo producto de Nu ya está disponible a través de sus canales digitales y en sus primeras etapas se lanzará con empleados del banco y clientes de la firma en el país, con lo que de forma paulatina cualquier interesado podrá adquirir el servicio.

La Cuenta Nu será 100% digital y le ofrecerá a los clientes mexicanos y residentes en el país, un crecimiento diario sobre su dinero con una tasa anual competitiva, sin saldos mínimos ni cargos sorpresas.

"La cuenta de ahorros brindará liquidez inmediata con la conveniencia de poder disponer del dinero las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La apertura y transferencias hacia otras cuentas se realizará totalmente desde la aplicación de Nu México", explicó la firma.