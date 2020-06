"Nueva normalidad" inicia con ausentismo laboral y sin pruebas: Canacintra

El reinicio de actividades en el sector industrial se caracterizó por ausencia de trabajadores y por dificultades de las empresas para importar pruebas rápidas que les permitan detectar el virus del Covid-19 entre el personal, ante el incremento de restricciones del gobierno, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos.

Hay tanta dificultad para importar las pruebas que "parece que al gobierno no le interesa de manera conveniente que escale el número".

Explicó que para muchas empresas realizar las pruebas a los empleados es necesario para dar tranquilidad de que no habrá contagios en las plantas de producción y así lograr una mayor asistencia de los trabajadores.

Castellanos explicó que se notó mucho ausentismo en la reactivación de las actividades en diversas industrias. "Hay mucho ausentismo, por riesgo de contagio, o porque son de la población vulnerable".

El líder de los industriales comentó que la industria actualmente opera entre un 43% y 47%, sobre todo porque hubo muchas que dejaron de laborar, mientras que otras siguieron con su producción como las de alimentos, dispositivos médicos, entre otras.

Pero la reactivación todavía tomará tiempo porque habrá personas que no podrán ir a trabajar porque son población vulnerable, por ello "las pruebas, las consideramos esenciales, o indispensables, porque si no evalúas al personal que va a laborar contigo y son asintomáticos" hay riesgo.

Consideró que el problema es que la autoridad maneja un discurso y actúa de manera que hace que el "pueblo se confíe" pero preocupa que por no tomarse las medidas necesarias se incrementen el número de población con Covid-19, sobre todo porque "llevamos días en máximos históricos de contagios y muertes, no hemos llegado al pico de la pandemia y sería de un cinismo total decir que ya aplanamos la curva o que ya se acabó la pandemia".