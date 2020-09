Nuevas generaciones, las más afectadas por impacto del Covid: BID

Las nuevas generaciones serán las más afectadas por el impacto negativo de la pandemia de Covid-19, dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

"Las nuevas generaciones son las que van a estar más afectadas en el mediano y el largo plazo por la pandemia", advirtió durante su participación en la primera jornada de conversaciones Trailblazers Latinoamericanos organizada por Salesforce.

Comentó que ya se empiezan a ver las deserciones escolares en las familias más pobres y la caída del gasto en la inversión en el sector educativo. Ante ello, afirmó que la tecnología y la experiencia de la interacción son partes de la solución.

También, consideró que hay que empoderar a los estudiantes con herramientas tecnológicas.

Estableció que, si bien la tecnología no resuelve las capacidades de las personas para relacionarse personalmente, puede ser una solución para una vida más productiva.?"Creo que hay un enorme rol para las empresas de ayudar a toda su cadena de proveedores, para manejar su propio negocios", afirmó al manifestar que está convencido del valor que tienen empresas como la organizadora del evento para conectar a la gente al ofrecer más servicios para una ser más eficientes.

A unos días de que termine su periodo como presidente del BID, hizo ver que la coyuntura que enfrenta la región es de un enorme desafío.

América Latina, ponderó, quedó expuesta en el contexto de la crisis sanitaria, pues recordó que los niveles de desigualdad que siempre ha registrado, muestran que la lógica política se transforma "no contra otros" y no en "todos por el bien común".

"Llegó el Covid-19 y nos atacó a todos por igual, desnudando esa realidad", indicó.

Por su parte, el director de Asuntos Gubernamentales de Salesforce para Latinoamérica dijo que, en la historia, la tecnología tiene una participación transformadora, por lo que urgió a la comunidad de la región a tomar medidas concretas para acelerar el desarrollo pero con inclusión.