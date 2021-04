Nuevas leyendas en latas y bolsas de atún deben decir porcentaje de verduras o soya

A partir del pasado 1 de abril las latas y bolsas de atún tienen nuevas leyendas en el etiquetado para indicar si son 100% pescado o si vienen en combinación con otros productos, pero en cualquier caso no podrán contener menos de 50% de pescado.

Con lo que se pretende evitar que, como lo reportó la Profeco en un estudio, se vendan latas de atún con 62% soya, y solo 48% pescado.

En un recorrido que hizo EL UNIVERSAL, se encontró que las etiquetas cambiaron y ahora los empaques tienen leyendas como las siguientes: "atún con 29% de aderezo de mayonesa con chipotle", "atún en trozos en agua, libre de soya".

O "atún con 40% de verduras y mayonesa", "atún con 35% de pasta en salsa de tomate", "atún aleta amarilla en trozos, mezcla de verduras (33%)".

Ello porque, el pasado 1 de abril, entró en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana (NOM) NOM-235-SE-2020, Atún y bonita preenvasados-Denominación-Especificaciones-Información comercial y métodos de prueba, sin embargo, no habrá sanciones hasta después del 31 de mayo próximo.

Otro de los cambios que se dieron es que no se permitirá que el 18% de la masa drenada del envase sean hojuelas o trozos sueltos pequeños.

Solamente hasta el 30% de un envasa de atún, ya sea en lata o bolsa, de la masa drenada podrán ser pedazos de longitud inferior de 1.2 centímetros de cada lado.

Si la presentación incluye agua con aceite o aceite con agua el contenido no podrá ser mayor al 51% de la cobertura en el envase.