Nuevo requisito de carga puede generar multas a exportadores: Index

Los nuevos requisitos para mover carga que emitió el Servicio de Administración Tributaria (SAT) generarán retrasos, problemas para mover la carga y multas por demoras, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández.

Con el complemento "Carta Porte" que se les pedirá para mover carga por la vía terrestre, aérea y marítima habrá un impacto si permanecen tan rígidos los requisitos.

Porque al solicitarse a los transportistas que llenen el formato con la información completa del conductor y del vehículo, además de los detalles de la carga, puede haber problemas porque si el chofer se enferma o se descompone el camión no podrá salir la carga.

El problema está en que "poner placas y el nombre del conductor, puede frenar la salida de carga, no sabes si se va a reportar enfermo. Si se declara enfermo el conductor no podrá salir la mercancía. Si se ponchó la llanta del auto y no puede salir, tampoco saldrá la mercancía", expuso.

El SAT publicó la disposición en mayo pasado la cual entró en vigor el 1 de junio y será obligatoria a partir del próximo 30 de septiembre, lo que se toma como una prórroga.

Pero se trata de un formato que duplica requisitos porque mucha de la información que ya la contiene la factura comercial, el pedimento y todo lo que te pide Estados Unidos para cruzar, dijo Hernández.

Esto trae consecuencia en "aumento de tiempos, disponibilidad de choferes, unidades y requisitos que ya están cumpliendo, es decir, requisitos dobles".

De no poder salir la mercancía y haber demoras las exportadoras pueden enfrentar multas por no llegar a tiempo.