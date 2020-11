Oaxaca tardaría 180 años en tener la misma riqueza que NL: Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dijo que a Oaxaca le tomaría 180 años alcanzar el producto interno bruto (PIB) per cápita que tiene Nuevo León, que es cuatro veces más alto respecto al de Oaxaca.

Herrera Gutiérrez, consideró que más que una Convención Hacendaria, lo más conveniente es que primero haya una discusión sobre un nuevo pacto fiscal después de las elecciones intermedias.

En su participación, en el evento organizado por El Colegio de México (Colmex) "El pacto fiscal. Un diálogo con Arturo Herrera", dijo que la pandemia no sólo implicó gastos imprevistos en salud, sino también una caída de los ingresos petroleros que es importante para la Recaudación Federal Participable (RFP) en momentos en que tendremos elecciones intermedias en dónde se renovarán 15 de las 32 gubernaturas y un número importante de municipios; en eso está centrada la discusión del pacto fiscal.

Destacó que de manera histórica, lo que reciben los estados se financiaba con los ingresos petroleros; uno de cada dos pesos proviene del petróleo.

Advirtió, que si bien, el petróleo ha sido una materia prima que ha sido muy generosa con México, no podemos depender de algo que puede ser tan "bondadosa como caprichosa".

Eso se debe tomar en cuenta antes de poner sobre la mesa una discusión para un pacto fiscal.

El encargado de las finanzas públicas afirmó que lo que está detrás de un pacto fiscal es una aspiración de equidad, no se pueden permitir niveles de desigualdad.

Confirmó que el uso de marihuana con fines lúdicos tendrá que pagar el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).