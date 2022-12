"Ojo con los meses sin intereses", alerta Condusef

A-AA+

Las compras a meses sin intereses son una opción popular para realizar compras en temporadas como Navidad, Año Nuevo o El Buen Fin, pero pueden provocar problemas de deudas si no se manejan de la forma correcta, alertó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef).

En la edición de diciembre de su revista Proteja su Dinero, el organismo explica algunos mitos de esta opción de financiamiento.

Señaló que es falso que las compras a meses sin intereses no sirven, ya que esta alternativa ayuda a que las personas no realicen el desembolso total en el momento de la adquisición.

"Sin embargo, es recomendable que aquello que se desea comprar dure más que el tiempo que se llevará en pagar. Además, es importante que los pagos se realicen en las fechas señaladas para evitar generar intereses por falta de pago", explicó.

La Condusef resaltó también que los comercios respetan el precio que se tenía al momento de comprar en los meses sin intereses, sin importar si la compra es en tres, seis, 12 o más pagos, con lo que el precio que se debe pagar por el artículo es el establecido en el momento de compra y no aumenta si se respetan las condiciones y fechas de pagos.

Un mito verdadero es que la cantidad total a pagar puede ser mayor que si la compra se realiza al contado, ya que a meses sin intereses la cantidad total a pagar considera el enganche, parcialidades, tasa de interés y cualquier otro pago derivado; esto ayuda al establecimiento a conocer el precio final del producto.

De acuerdo con la Condusef, otro mito que es falso es que el tiempo en que se tarda en liquidar lo que compras a meses sin intereses es demasiado, ya que el plazo que se tiene que estar pagando es establecido en el momento de la compra y no cambia.

"Para evitar que una adquisición a meses sin intereses afecte tu economía es importante revisar el tiempo que te llevará liquidar la deuda y si tus finanzas te permitirán cumplir los pagos", añadió.

"Usualmente a mayor plazo, más pequeñas son las parcialidades; sin embargo, una deuda de mucho tiempo significa que estarás endeudado por ese tiempo, lo que compromete tus ingresos futuros".

Uno de los puntos sobre los cuales los usuarios deben tener cuidado es en combinar promociones o adquirir diversos productos a meses sin intereses, ya que un exceso de este tipo de compras tiene un impacto directo en la economía.

"Es importante planear tus compras y evitar la adquisición de bienes o servicios por emoción. Lo ideal es conocer a detalle el monto con el que puedes endeudarte y respetarlo para evitar desequilibrar tus finanzas, esto lo conoces al realizar un presupuesto. Muchas compras pequeñas generan una gran deuda", añadió.