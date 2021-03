Ordenan en Oaxaca primer desalojo de vivienda en derecho de vía del Tren Transístmico

El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT) emitió su primer emplazamiento contra un ciudadano para que retire cercas y demuela las áreas construidas, sobre el derecho de vía del Tren Transístmico, que corre de Salina Cruz, Oaxaca a Medias Aguas, Veracruz.

De acuerdo con un oficio enviado por el apoderado legal del FIT, Mariano Avendaño Ulloa, el pasado 24 de febrero, el jefe del Departamento de Supervisión de Vías, Luis Ángel Arroyo Gómez, informó sobre una ocupación no autorizada en el derecho de vía.

Según el reporte, la propiedad en cuestión se ubica en la comunidad de Rincón Viejo, del municipio de Santa María Petapa, Ese predio, señalaron algunos vecinos, lo ha estado ocupando el señor "Mario", desde hace más de 30 años, con árboles frutales y cultivo de maíz.

Desde que comenzó el programa de modernización y rehabilitación del Tren Transístmico, columna vertebral del programa del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), este es el primer emplazamiento que ordena el FIT para que se libere el derecho de vía.

El diputado local de Morena, Pavel Meléndez comenta que tras reunirse hace algunos días con el titular del CIIT, Rafael Marín Mollinedo, le expresó su inquietud por las familias que tienen más de 30 años viviendo en el derecho de vía.

Tan sólo en el tramo de Salina Cruz a la ciudad de Santo Domingo Tehuantepec, se tiene una estimación de mil 500 viviendas construidas en el derecho de vía del ferrocarril, también hay cientos de viviendas más en los tramos de San Pedro Comitancillo, Ciudad Ixtepec y en la zona norte del Istmo.

De acuerdo con las autoridades agrarias de las poblaciones que pertenecen a San Juan Guichicovi, en esa zona norte del Istmo hay viviendas, escuelas y un panteón en las inmediaciones de las vías del Tren Transístmico.

"Nosotros esperamos una actitud sensible de parte de las autoridades de Secretaría de Desarrollar Territorial y Urbano (Sedatu) para que pongan en marcha un programa de reubicación de viviendas para que las familias no queden desprotegidas", dice el diputado Pavel Meléndez.

El director general del FIT, José Sánchez Pérez, ha informado a EL UNIVERSAL en entrevistas anteriores que la modernización de la red ferroviaria del Tren Transístmico, que a su vez se integra dentro del Plan de Desarrollo del Istmo, no sólo es un proyecto de infraestructura, sino que "también fomentará el desarrollo social en la región y por eso estamos dialogando con las comunidades para proponer soluciones en el corto plazo".

Y ha reconocido que, además de la pandemia, los reclamos de las poblaciones y los requerimientos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), entre los obstáculos de desarrollo del proyecto también está presente la conflictividad que derivó el abandono que por años sufrió la ruta ferroviaria transístmica, "que se manifiesta en las invasiones al Derecho de Vía", que mínimamente debía ser respetado a partir de los 15 metros de lado a lado a partir del centro de durmientes.