Outsourcing ha dado lugar a abusos en materia laboral: Banxico

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel Hernández, aseguró que la flexibilización del esquema para la subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing, se ha prestado para excesos en perjuicio de los trabajadores.

"El outsourcing que ha estado muy desregulado ha dado lugar, me parece, a muchos abusos en materia laboral, precarizando los empleos", afirmó.

Al participar en el treceavo Diálogo Nacional por un México Social organizado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, el subgobernador de Banxico expresó que ha habido una flexibilización al extremo.

Esquivel comentó, a título personal, que en el trabajo de bienestar público hay muchas carencias todavía.

Definió que el Estado del Bienestar es el intento de ofrecer atención a las necesidades elementales de la población, como se ha dicho coloquialmente "desde la cuna hasta la tumba". Es decir, dar acceso a bienes y servicios para un nivel de vida mínimo digno y favorable en educación, salud, protección social y laborales, explicó.

En ese sentido, afirmó que se ha construido algo similar a eso, que no se parte de la nada.

"Tenemos un Estado del Bienestar que podríamos calificar contrahecho, fragmentado, incompleto y desigual", destacó.

Reconoció que existen pasos en la dirección correcta en educación, con un sistema público a través de una serie de atención para personas sin acceso, como lo fue su caso, comentó.

Sin embargo, con la reforma laboral, se avanzó de manera contraria con la flexibilización del mercado laboral, sin ofrecer una protección como el seguro de desempleo.

Mencionó que en vez de ese tipo de protección para los que se quedan sin empleo, se da la posibilidad de que los trabajadores retiren recursos de su administradora de fondos de pensiones, lo que va en contra de la idea misma de la protección social.

Señaló que sabemos perfectamente lo que ocurrió históricamente por muchos años con el salario mínimo: una pérdida de poder adquisitivo.

Además, dijo que hay muchos espacios de avance y muchas visiones antagónicas sobre aumentar el salario mínimo, pero se ha avanzado afortunadamente en la concientización de este esquema que va a contribuir a mejorar y disminuir la pobreza, afirmó.

También refirió que en 2005, en un foro, un ponente (del que omitió su nombre) cuestionó la viabilidad y sostenibilidad de la pensión universal porque traía a valor presente todos los pagos que habría que enfrentar por adultos mayores en un futuro y apostaba que sería una carga insostenible para el Estado.

Por su parte, la investigadora de la UNAM, Berenice Ramírez, hizo ver que las transferencias del gobierno no solucionaron el problema de la pobreza en México.

En tanto, la economista Norma Samaniego dijo que estamos viviendo una crisis profunda y distinta que no tiene parangón con otros eventos de nuestro tiempo.

Asimismo, consideró que es un fenómeno que se viene desenvolviendo en cámara lenta y que apenas estamos empezando a digerir.