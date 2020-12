Padre de Angélica Fuentes la 'balconea' por los relatos en su libro

El nombre de Angélica Fuentes vuelve a estar inmiscuido en la polémica.

La exesposa del fallecido Jorge Vergara se encuentra ahora en el ojo del huracán luego de que su padre, Valentín Fuentes, pagara un desplegado en algunos diarios del país, en el que hace señalamientos a algunos relatos publicados en el más reciente libro de su hija.

El papá de Angélica recriminó que en el texto hay "una serie de mentiras y calumnias sobre mí", además de expresar que denigra la imagen de la madre de la empresaria. "Lo más doloroso, fue leer cómo denigras a tu mamá quien lamentablemente ya no está aquí para aclarar lo que escribes sobre ella y de lo más preciado que tenía, su familia", agregó.

Y remata "No creo que deba citar las innumerables infamias e imprecisiones que cuentas en este libro. Toda la familia y yo en particular, estamos sorprendidos por este acto tuyo de desmesurado protagonismo, excesiva ambición y hambre de poder".

Por último, el empresario Valentín se mostró preocupado por las hijas de Angélica, "me abruma pensar en las dos niñas que tienes a tu cargo y que reciben este mal ejemplo que puede dañarlas por el resto de sus vidas".

Fuentes Téllez presentó hace algunas semanas el libro "Dos millones de huevos", donde están publicadas estas situaciones que su padre y familiares han señalado en la carta.