"Pago de impuestos por compra de Banamex debe ser en tiempo y forma", advierte Segob

Adán Augusto López Hernández, titular de Gobernación (Segob), aseguró este jueves que si la venta de Banamex implica un pago de impuestos deberá realizarse en tiempo y forma, "aquí no se perdona impuestos a nadie, eso era un ejercicio del pasado".

En conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al secretario si el gobierno federal cuenta con un plan para supervisar la venta de Banamex pues se recordó que en 2001 cuando Citigroup lo adquirió por diversos mecanismos no se realizó el pago del ISR.

En Palacio Nacional, López Hernández afirmó que a diferencia de esa fecha, ahora se cuenta con instrumentos legales que permiten "que en operaciones bursátiles, de venta de acciones se pague el correspondiente impuesto".

"No es un retiro de operaciones del país porque en todo si se concretiza la venta seguirá con otros propietarios operando el Banco Nacional de México aquí en nuestro país. Es la transferencia de activos cómo hemos venido mencionando".

"La Secretaría de Hacienda detallaba en el mismo boletín en qué términos ellos iban a estar al pendiente De una transacción, de esta transacción en específico, la ley otorga a las autoridades hacendarias diversos mecanismos de control o de vigilancia de que una operación de esta magnitud se lleve en estricto apego a la legislación vigente", agregó.

"¿No habría posibilidad de qué se les perdonaran los impuestos por ejemplo o que no se pagaron?", se le preguntó.

"Ustedes saben que una de las medidas de política pública que este gobierno federal y esa fue una propuesta del presidente desde el inicio de la administración es que aquí no se perdona impuestos a nadie, ese era un ejercicio del pasado", respondió.

En el salón Tesorería, el funcionario acusó que en sexenios pasados se les perdonaban los impuestos a muchas empresas.

"Eso afortunadamente ya cambió, forma parte de esta transformación que inició en el país, que inició el presidente López Obrador, de tal manera que si una venta de estas implica el pago de impuestos pues estos deberán pagarse en tiempo y forma", aseveró.