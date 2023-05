Pago de impuestos por venta de Banamex será 30% de la utilidad ganada

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 16 (EL UNIVERSAL).- El pago de impuestos derivado de la venta de Banamex, dependerá del monto de la operación ya sea accionaria o de activos, y tendría que ser por el 30% de la utilidad ganada que representaría una recaudación importante incluso aunque se venda por debajo del monto de la compra original, señaló el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

"El 30% (de la utilidad) sería lo que entraría a las arcas de la Federación", dijo el vicepresidente de Relaciones y Difusión del Instituto, Rodolfo Servín.

Durante la conferencia de prensa mensual de los contadores, explicó que quien venda el banco y obtenga una ganancia, deberá pagar impuestos del 30% de esa utilidad, y dependería de si la operación es venta de acciones o de activos.

"Las utilidades que tengas por la operación, y depende del monto en cuánto de cierre la operación, es el ingreso menos los costos que pueda generar y de ahí derivará una utilidad que pagará 30% como cualquier otro contribuyente", detalló.

Se trata de un caso igual que aplica para todos los contribuyentes en México, señaló, porque así lo establece la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

"No hace diferencia que sea Banamex u otra institución, la Ley del Impuesto Sobre la Renta contempla que se va a gravar por el aumento en el patrimonio", abundó.

Afirmó que, pese a que no se conocen los detalles finales, por el monto posible que se ha estado manejando, generarían ingresos fiscales importantes que tendría que cobrar el Servicio de Administración Tributaria.

Incluso si se vendiera a un precio menor del valor del que se compró, aseguró.

"Los elementos que generen una utilidad depende de varios factores, aunque se venda por debajo del valor no significa que no hubiera base; depende de cómo se cierre la operación", indicó.

Por su parte el presidente de la Comisión de Análisis Económico del IMCP, Ernesto O'Farril, añadió que no sería la única operación que tendría que pagar impuestos.

También por la venta de plantas de Iberdrola, va a generar un ingreso fiscal extraordinario para el país.