PAN busca exentar del pago de ISR a vales de despensa

Senadores del PAN cabildean ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la exención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de diversas prestaciones sociales como los vales de despensa y gasolina, como una forma de reactivar la economía y recuperar poder adquisitivo de millones de trabajadores en el país.

Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda, con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la senadora panista, Minerva Hernández Ramos, cuestionó a funcionarios de la SHCP sobre por qué no se acepta la exención del pago del Impuesto sobre la Renta a las prestaciones sociales.

En el marco del análisis de las minutas que forman parte del Paquete Económico 2022, la senadora por Tlaxcala resaltó que si ya se eliminó el outsourcing debería eliminarse el pago del ISR a dichas prestaciones.

Señaló que todo tiene un enfoque recaudatorio y poco se ve para apoyar a las familias, activar la economía o incluso apoyar el cambio climático.

En este sentido preguntó por qué no se considera una actualización para el cálculo del Impuesto Sobre la Renta respecto de la inflación, algo que, explicó, ayudaría mucho a tener mayor ingreso disponible a las personas.

Cuestionó por qué no se hacen deducibles los vales de despensa, de gasolina, los bonos de puntualidad, todas esas prestaciones de seguridad social, si ya está regulado el outsourcing, "ya no hay pretexto", aseguró.

Cabe señalar que el tema de la deducibilidad de los monederos electrónicos para la compra de despensa ya se había presentado en la Cámara de Diputados durante la discusión en lo particular de la Miscelánea Fiscal 2022, donde la diputada Patricia Terrazas Baca presentó ante el pleno una reserva al dictamen, tendiente a eliminar a fracción XXX del artículo 28 de la Ley del ISR, misma que fue rechazada.

Con la eliminación de esta fracción y reformando los artículos correlativos que norman la deducción de las prestaciones se reestablecería la deducibilidad al 100% de los vales de despensa, los cuales se entregan a los trabajadores vía monederos electrónicos, así como aportaciones para fondos o planes de retiro en beneficio de los trabajadores.

Al presentar la reserva, la diputada señaló que estas prestaciones generan las condiciones para que el trabajador tenga acceso a una mejor calidad de vida. Al quedar una parte exenta del pago de impuestos para el trabajador, dijo, permiten que los trabajadores que reciben estas prestaciones puedan adquirir más y mejores alimentos con lo cual tendrán una buena salud.

Puntualizó que no se propone un incremento en ingresos exentos ni para el patrón, ni para el trabajador, sino mantener una estabilidad en las prestaciones labores e incentivar planes de previsión social que incidan en una mejor calidad de vida, que permitan disminuir las carencias de los trabajadores y empleados en rubros como la salud, educación, ingreso y alimentación.

Adicionalmente, el tema fue abordado durante el parlamento abierto convocado por la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en donde el Asociación de Emisoras de Vales, con el aval de la Conamin, señaló que se propone incrementar la deducibilidad de los monederos electrónicos para la compra de despensa al 100%, toda vez que con ello se busca combatir la pobreza laboral al fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores e incentiva el consumo de alimentos nutritivos y productos de primera necesidad.

Resaltó que cifras de Coneval señalan que existen 55.7 millones de mexicanos en situación de pobreza, además que la población sin recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas alimentarias y no alimentarias aumentó de 61.8 a 66.9 millones y que la población sin recursos suficientes para adquirir la canasta alimentaria aumentó de 17.3 a 21.9 millones.