PAN pide reprogramar construcción de Dos Bocas y Tren Maya por el Covid-19

El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores propuso reprogramar las construcciones de infraestructura del gobierno federal como la refinería en Dos Bocas, el Tren Maya y las más de dos mil sucursales del Banco del Bienestar, para hacer frente a la crisis económica por el Covid-19.

En conferencia de prensa, los senadores panistas presentaron su plan fiscal para proponerlo al gobierno federal, en el que también pidieron crear un Consejo Fiscal Independiente y que no se otorguen apoyos sociales en forma de donativo.

Los panistas presentaron dos planes, uno para el reforzamiento de las decisiones del sector salud y el financiero, que incluye ocho puntos a evaluar, entre ellos, los apoyos a empresarios, congelar el precio de la gasolina y crear una Comisión de Emergencia Económica.

La propuesta también incluye el "impulso agresivo" a las asociaciones público privadas con dos o tres niveles de gobierno, y destrabar los trámites del programa Industrias Manufactureras, Maquiladora y de Servicios de Exportación.

Así como apoyos fiscales a empleadores para conservar la plantilla laboral; aplicar una moratoria fiscal a empresas de los sectores más afectados, aplazar el pago de deudas tributarias y disminuir 25% el pago de las cuotas del seguro social, hasta septiembre.

También implementar un programa de emergente de apoyo a la construcción de vivienda, destinar más presupuesto al sistema de salud y regular precios de medicamentos y material ante la epidemia, y no suspender el servicio de energía eléctrica a quienes dejen de pagar.

--Acudirán a sesión, pero proponen hacerlas virtuales

En cuanto a los temas de gobierno en el Senado, el PAN advirtió que sí asistirán a la sesión de este jueves, pero sólo a las votaciones, no estarán discutiendo de manera permanente en el pleno, eso, para presentar una iniciativa de urgente y obvia resolución.

La propuesta que presentará el PAN está encaminada a reformar tres artículos del reglamento interno del Senado, con el fin de que éste no deje de sesionar a pesar de la contingencia.

Según explicó el senador Damián Zepeda Vidales, las sesiones y votaciones se podrían hacer de manera virtual y a distancia. En ese sentido, criticó "la necedad" de Morena de seguir sesionando pese a la iniciativa social de quedarse en casa por la pandemia del Covid-19.

"Que no confundan valentía con estupideces, queriendo juntar a 128 y 500 personas, porque si alguien llega aquí enfermo, va a salir enfermo y va a contagiar a todos. No, no es un tema de valentía, es un tema de inteligencia.

"Lo que el PAN quiere es que se continúe sesionando por toda la crisis, ellos quieren sesionar ayer y hoy; aprobarle a la Cámara de Diputados que se vayan a su casa y ya no sesionen, y ellos lo mismo. ¿Quién va a tomar las decisiones en este país", acusó.