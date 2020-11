PAN prevé que 4.5 millones perderán empleo con reforma de outsourcing

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados aseguró que las reformas para regular el outsourcing planteadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador tienen como destinatarios a los líderes sindicales: Napoleón Gómez Urrutia y Martín Esparza, quienes están detrás de la posible "desbandada" laboral que traerá consigo esta iniciativa de la 4T.

A través del diputado federal, Luis Mendoza Acevedo, el PAN pronosticó que serán más de 4.5 millones de personas que, nuevamente y sin el pretexto de la pandemia, se quedarán desempleadas y en riesgo de ser cooptadas por exlíderes sindicales "perversos" y "mañosos" para intereses personales de cara a la elección del 2021, para luego, volver a saquearlos.

El panista dijo que el documento enviado a la Cámara de Diputados es una calca de las reformas que en su momento presentó Morena en el Senado y que no lograron transitar de manera abierta, pero esta vez y vía López Obrador, la imposición nuevamente "quiere hacer de las suyas en contra de los derechos de los trabajadores".

Mendoza señaló que una legislación de este tipo únicamente tendrá la seriedad de discutirse con la participación y opinión de líderes empresariales ya que, eliminar esta figura de tajo, se traducirá en más pobreza para México.

"La fórmula no es difícil de entender, el outsourcing es necesario y le da productividad a las empresas, estoy hablando del outsourcing bueno". Agregó que no se le puede quitar competitividad a las empresas, "necesitamos generar productividad y esto nos ayuda a generarla, lo que está mal es efectivamente cuando se pervierte esta práctica", dijo.?El legislador panista añadió que la discusión debe ser hacia la protección de derechos y el crecimiento económico, aunque también mencionó que la regulación del esquema de contratación por outsourcing es necesaria siempre y cuando, se garantice el empleo formal y contribuya a la economía.

"Es lo que más necesitamos, queremos un repunte en los números de empleo y no estancarnos en las cifras que hay; la voz empresarial debe estar incluida en todo tipo de legislaciones en la materia; no a la imposición de reformas destructoras".

Luis Mendoza insistió que la Cámara de Diputados no recibe línea del presidente y lo que envía merece una discusión formal y seria, por lo que el PAN trazará la ruta para incluir a los sectores y exista el debido diálogo.

"Ojalá que ni Napoleón Goméz Urrutia ni Martín Esparza tengan intereses sindicales detrás de estas reformas de AMLO y exista el debido respeto a la libertad de los trabajadores que estarían empadronados por el Gobierno en caso de eliminar esta figura empleadora".

Lamentó que, para la elaboración de estas reformas, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde, haya ignorado las aportaciones del Consejo Coordinador Empresarial y no les hayan corrido la cortesía de informarles de la presentación, cuando hubo un acuerdo de por medio.

"No trascendieron los puntos de vista de los empresarios no hubo mesas de trabajo como se prometió y se quedaron a la mitad del diseño de una reforma única", reprochó.