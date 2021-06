PAN, PRI y PRD cuestionan propuesta Arturo Herrera como gobernador de Banxico

Las tres principales bancadas de oposición en la Cámara de Diputados, PAN, PRI y PRD, no dudan de las capacidades de Arturo Herrera como el próximo gobernador del Banco de México, sin embargo, cuestionaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador proponga a un subordinado para una institución que debe ser independiente y autónoma.

Además, los diputados de oposición cuestionaron la prisa en el relevo en el Banco de México, pues Alejandro Díaz de León, concluye el 31 de diciembre próximo.

Por su parte, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, felicitó a Arturo Herrera y a Rogelio Ramírez de la O. en sus nuevos nombramientos y consideró que harán un gran papel en ambas instituciones.

"Felicito a @ArturoHerrera_G y a Rogelio Ramírez de la O, quienes fueron propuestos hoy por el Presidente @lopezobrador_ para estar al frente de @Banxico y @Hacienda_Mexico. Estoy seguro de que harán un gran papel al frente de ambas instituciones. ¡Enhorabuena!", posteó el líder morenista.

El coordinador de la bancada del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, dijo que en el caso del Banco de México, no es un cargo fácil de suplir porque no solo es un espacio en el órgano de gobierno, sino el del propio gobernador y viniendo de una trayectoria como la de Alejandro Díaz de León, con un prestigio mundial se debe de tomar en consideración y ver que su relevo cumpla con los requisitos.

"Esos cargos en una República no se otorgan a subordinados, sino a personas independientes y no descalificó a Arturo Herrera, pues me parece una persona con prendas académicas y con una trayectoria importante, pero los Bancos centrales no dependen del Ejecutivo, son parte del diseño de una República, es un órgano autónomo y quien esté en esos cargos necesita cuatro atributos: honestidad, competencia probada en los profesional, en lo académico y en sector bancario y financiero, independencia y carácter y eso tendría que valorarse por los senadores.

"En las Repúblicas más desarrolladas no es enviar a un subordinado, sino a un independiente y reconozco mi admiración a la persona de Herrera", dijo el panista guanajuatense.

Además, Romero Hicks dijo que en el caso del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O. en la Secretaría de Hacienda, es una persona con una sólida preparación académica, aunque tiene poca experiencia en cargos ejecutivos y cuestionó la prisa con que se hace el relevo, pues Díaz de León concluye hasta el próximo 31 de diciembre.

"No sé cuál es el calendario que ellos quieran hacer, no anticipo movimientos en el Banco de México, sino hasta el término del mandato, que es el 31 de diciembre, entonces no entiendo cuál es la prisa para anunciar esto en este momento, además en un día en el que estamos desahogando parte importante de la jornada electoral", dijo el panista.

Por su parte, el vocero del PRI en San Lázaro, Héctor Yunes Landa, dijo que López Obrador no entendió el mensaje de las urnas de este domingo, pues la sociedad quiere contrapesos al gobierno y el nombramiento de Arturo Herrera es una muy mala señal para la autonomía del Banxico porque ahora actuará en función de la ideología y los intereses políticos del Presidente y no para cumplir su función de dar estabilidad del poder adquisitivo de la moneda e impulsar el correcto desarrollo del sistema financiero.

"Esa estabilidad se sacudió hoy mismo con la depreciación del peso frente al dólar. La reacción del tipo de cambio y de los mercados al anuncio del Presidente muestra la preocupación por que el Banco de México se maneje con criterios de la ´economía moral´ impuesta por López Obrador, lo que pone en riesgo la estabilidad macroeconómica del país".

El priista dijo que no se cuestiona la capacidad, experiencia y la trayectoria de Arturo Herrera. "El problema es que por encima de esas cualidades está una actuación sumisa y dependiente del Poder Ejecutivo.

El Presidente manda, dicho con respeto, a uno de sus empleados más leales a dirigir el Banco de México. Tendremos un Banco de México al servicio incondicional del Presidente, lo que lo convierte de facto en un apéndice más de su gobierno, violando de manera flagrante la autonomía que le concede la propia Constitución", dijo el vocero tricolor.

Asimismo, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez dijo que en virtud de que Morena y sus aliados no podrán tener mayoría calificada en la próxima Legislatura en la Cámara de Diputados, con lo que ya no podrá impulsar reformas constitucionales, y con ello, los cambios que pretendía en los órganos autónomos, entre ellos al Banco de México, el Presidente adelantó su propuesta de nombramiento como Gobernador de Banxico con alguien cercano a su proyecto y de su confianza, Arturo Herrera, pues "sin duda lo es".

"Desde el PRD, lo que demandamos es que quien se designe como nuevo responsable del Banxico debe mantener su autonomía, no permitir injerencias del Ejecutivo Federal y preservar sus funciones principales que son la procuración de la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, impulsar el correcto desarrollo del sistema financiero y contribuir a preservar la estabilidad macroeconómica, fortalecer el crecimiento y darle fortaleza y solidez al sistema bancario", dijo Verónica Juárez.

La perredista dijo que una de las principales preocupaciones expresadas por las y los ciudadanas en el pasado proceso electoral fue el impacto causado en su empleo e ingresos por el cierre de actividades y las malas decisiones del gobierno para enfrentar la grave crisis económica.

"Espero que estos cambios, tanto en Hacienda como en Banxico, ayuden a darle un nuevo rumbo a la economía y al desarrollo nacional. La política económica en el primer tramo de este gobierno ha sido un fracaso y estos cambios son un reconocimiento de ello por parte del Presidente de la República".