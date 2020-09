PAN rechaza propuesta de desaparecer Afores del PT

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks calificó la iniciativa del PT para desaparecer las Afores y que sus fondos sean administrados por el Estado, como una ocurrencia y una propuesta financiera del siglo pasado.

En conferencia de prensa virtual, Juan Carlos Romero Hicks dijo que es inviable por muchos motivos y recordó que el propio coordinador de Morena, Mario Delgado dijo que no la va a acompañar.

"Nuestra posición es muy clara: a cada ocurrencia, una propuesta, y la propuesta nuestra la hicimos varias semanas antes del anuncio del Presidente para la reforma profunda e integral al régimen de pensiones, y se hizo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por supuesto que estamos abiertos a sugerencias, pero hay un contraste muy grande, la innovación frente al anquilosamiento del museo de arqueología política del siglo pasado", dijo el panista.

Agregó que se trata del ahorro de toda una vida y no estamos para improvisaciones y, mucho menos, ocurrencias.

Explicó que hoy frente a una aspiración de una dictadura perfecta, la parte del régimen se ha convertido en la cuarta transtornación y está tocada de muerte y nosotros vamos a ir a buscar la confianza de los mexicanos.

Este martes, el grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa para expedir la Ley de Pensiones con la que pretende desaparecer las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y que sea el Estado mexicano, a través del IMSS y el ISSSTE, quienes absorban y administren los 3.8 billones de pesos que se tienen en 65 millones de cuentas de ahorro de los trabajadores, además de que éstos recursos no se podrán invertir en valores extranjeros.

Esta iniciativa generó un choque al interior de la alianza legislativa de la Cuarta Transformación en San Lázaro, pues el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado se manifestó a favor de la iniciativa que presentó el presidente, Andrés Manuel López Obrador en conjunto con el sector empresarial y dijo que ésta propuesta petista no es la salida y generaría una gran presión a las finanzas públicas.

En contraparte, el líder de la bancada petista, Reginaldo Sandoval dijo que ellos se mantendrán firmes en defender al pueblo y no van a avalar nada que perjudique a los mexicanos y recordaron que ya votaron una iniciativa presidencial, que permitía que el 100% de los ahorros de los trabajadores fueran invertidos, incluso en el extranjero.

"Nacionalizar las Afores es trasladar el costo de las pensiones, el 100% de ese costo a el sector público, lo cual generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas (...) Yo no creo que sea la salida en este momento lo que propone el PT, generaría una presión muy importante sobre las finanzas públicas. Tenemos que seguirle buscando y que el sector productivo contribuya a un sistema de pensiones más justo en nuestro país", opinó Mario Delgado, coordinador de Morena.