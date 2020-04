Pandemia arrasa con el sector turístico de México

Galería 1 de 4

Desde el Caribe mexicano, pasando por Acapulco y hasta el norteño Mar de Cortés, playas y hoteles lucen vacíos por la pandemia de COVID-19, una crisis que está arrasando el sector turístico y provocando millones de desempleos.



La desolación es evidente en el centro histórico de Ciudad de México, donde la ocupación hotelera ha disminuido un 54,6 % en la última semana, según la Secretaría federal de Turismo (Sectur), aunque algunos negocios se resisten a cerrar.



"Mientras esté abierto el correo tengo que trabajar para comer porque vivo al día, aquí nadie me ayuda. O sea, necesito un sustento", cuenta Luis Manrique, un hombre que mantiene su venta de postales pese a la caída del 60 % del flujo de personas que reporta el Gobierno local.



Lo que ocurre en la capital se replica en el país, que se estima registrará una contracción del 3 % del PIB turístico este año, una pérdida de 2.400 millones de dólares en un "escenario conservador", explica a Efe Luis Ariza, presidente de la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur).



Además de apelar a la solidaridad de los empresarios del ramo para que ayuden a sus empleados, Asetur espera que el Gobierno federal anuncie medidas, indica Ariza, quien también es secretario de Turismo del norteño estado de Baja California Sur, donde están Los Cabos.



"De alguna manera están siendo solidarios (los empresarios). Aquí el tema es ver cuánto, hasta cuándo, pueden resistir y en cada uno de los estados, los gobernadores y los secretarios están haciendo lo propio también. Estamos conscientes de que ahorita lo más importante es cuidar la salud", manifiesta.



AFECTACIÓN INMEDIATA



El Gobierno de México declaró esta semana la "emergencia sanitaria" por el coronavirus, que ha causado 1.378 contagios y 37 muertes, lo que implica suspender actividades no esenciales de todos los sectores.



Los efectos del primer mes de pandemia ya se perciben, indica Héctor Flores, director del Grupo Empresarial Estrategia (Gemes), consultora del sector turístico.



La ocupación hotelera de los principales destinos promedia un 10 %, las aerolíneas han paralizado hasta el 40% de sus aeronaves, la oferta de asientos nacionales e internacionales ha decrecido el 50 % y más de 300 hoteles de cadena han cerrado, asegura el experto.



"Hay un impacto muy decisivo, pero esta crisis realmente está empezando. Todavía nos viene lo peor. No solo para el turismo, sino desde el punto de vista de la crisis de salud pública", opina.



La industria turística de Norteamérica podría perder 570.000 millones de dólares por la pandemia y 7 millones de empleos, de los que 2 millones serían mexicanos, cita Flores con base en datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).



Por ello, el director de Gemes espera que el Gobierno mexicano ofrezca medidas contracíclicas y de protección en el plan económico que anunciará el presidente Andrés Manuel López Obrador este domingo.



EL CARIBE MEXICANO



Los destinos turísticos de Quintana Roo, estado al que pertenece Cancún, la principal playa de México, dejaron de recibir más de 1.595 millones de dólares por la cancelación de vuelos y de reservas tan solo en las últimas dos semanas.



Según el gobernador Carlos Joaquín González dejaron de llegar 1,7 millones de turistas al estado, que registra la segunda tasa de casos de COVID-19 más alta de todo el país, 2,96 por cada 100.000 habitantes, solo por debajo de 3,28 de Ciudad de México.



Los pocos que se han atrevido a viajar a la Riviera Maya lo han hecho porque creen que es un mejor lugar para pasar la cuarentena, que durará hasta el 30 de abril, por ahora, como Francisco Espinoza, un empresario textil de la ciudad de Guadalajara.



"Esperamos encontrar un poquito más de actividad, está completamente vacío, creo que está como al 10 % de lo que normalmente está. Hay comercios abiertos pero casi no se ve consumo de la gente y fuera del centro también está igual", relata a Efe desde la Quinta Avenida de Playa del Carmen.



Otro golpe lo recibirá el sector de cruceros, pues Cozumel es uno de los principales destinos de todo el mundo.



"En la asociación creemos que sólo un 20 % de las empresas del sector sobrevivirá esta crisis", señala Iván Ferrat Mancera, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo.