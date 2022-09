Pandemia da un impulso a ventas de motocicletas

A-AA+

A raíz de la pandemia de Covid-19, muchas personas optaron por una motocicleta como transporte para no viajar en transporte público o para obtener ingresos con el reparto de mercancías.

Además, los tratados de libre comercio que se han firmado con otros países incentivaron a marcas extranjeras a importar motocicletas a México.

La marca inglesa Triumph empezó a importar motos desde 2019, y pese a que la pandemia frenó sus planes de expansión, este año estima comercializar mil motocicletas en el país.

Juan Pablo Martín del Campo, presidente y CEO de Triumph Motorcycles de México, comentó que en 1987 comenzó la primera fase de importación de motocicletas al país, pero de cilindradas menores a 600 centímetros cúbicos y, la segunda fase, con motos de mayor cilindrada comenzó en septiembre de 1989.

"Hoy la industria ya tiene fabricantes como Italika vendiendo más de 700 mil motocicletas anuales y Bajaj de India con 53 mil unidades.

"Según la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas, existen mil 400 puntos de venta, lo que genera una derrama importante además de empleos directos e indirectos por producción, comercialización y servicio", destacó.

Triumph es una marca de lujo que compite con BMW, Harley-Davidson y Ducati. En 2019, inició ventas en el país con seis concesionarios. Ahora son 12 distribuidores y esperan cerrar el año con 16 agencias.

En 2019, Triumph vendió 350 unidades, este año esperan comercializar mil y la proyección para 2027 es comercializar más de 5 mil motos en México.

"El crecimiento del mercado de las motos ha sido exponencial. Con la pandemia, muchos cambiaron sus hábitos de transporte y diversión porque te subes a la moto, das una vuelta, traes casco, guantes y no te expones al virus", apuntó Martín del Campo.

"Y como ingreso alternativo en la parte socioeconómica. Además, el precio de los automóviles se disparó, un auto pequeño subió de 20% a 25% y no hay autos en las agencias y los que hay son la versión más cara".

Actualmente, el portafolio de motos de Triumph es de motos de aventura o doble propósito, ideales para viajar en carretera o en el campo.

El próximo año comenzarán a importar motos de 250 y 500 centímetros cúbicos de cilindrada, y hacia finales de año abrirán la tienda en línea de la marca.

En 2020, Triumph fabricó 63 mil motocicletas, mientras que el año pasado fueron cerca de 87 mil y en 2022 se estima la producción llegar a 100 mil.

El diseño de las motos se realiza en Inglaterra, pero la producción se hace en Tailandia.

De acuerdo con Triumph, la participación de mercado de las motocicletas en el país aún tiene mucho potencial, pues hace siete años era de 1.2% del total de la población, cuando en Colombia es de 23% y en Asia de 40%.