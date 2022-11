Pantallas de un peso, error o no, tiendas deberán cumplir oferta

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Si en alguno de los cuatro días de El Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre, encuentras alguna oferta de pantallas de un peso, súper descuentos en bebidas alcohólicas o cualquier otra publicidad increíble, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) advirtió que, sea por error o no, se hará cumplir a las tiendas la promoción.

El titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo que "no es un tema a debate, eso está legislado, entonces podrán opinar lo que quieran, pero está en la ley se debe de cumplir la oferta como está establecida".

---Tiendas deben ser claras

Por ello, comentó que deben ser los negocios "muy claros en las ofertas, si hay limitación en el número de artículos ofertados lo tienes que señalar, limitado a 100, 200 o 20 y, además, si hay otras condiciones como entrega tardía y no es entrega inmediata se debe señalar".

En la Ley Federal de Protección al Consumidor en su artículo 7 dice: "Todo proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido, obligado o convenido con el consumidor la entrega del bien o prestación del servicio, y bajo ninguna circunstancia serán negados estos bienes o servicios a persona alguna".

Por eso, en ediciones anteriores de El Buen Fin se hicieron valer ofertas como pantallas a 3 pesos, se le exigió a una tienda de autoservicio vender 2 mil 340 botellas de whisky a un cliente, porque no limitaron el número de botellas que podía comprar una persona, entre otras.