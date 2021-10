"Paquete Económico da recursos para reactivar economía post pandemia"

Al aprobar con su mayoría el Paquete Económico 2022, los senadores de Morena dotamos al presidente Andrés Manuel López Obrador de un instrumento fundamental para evitar la evasión, la elusión y la corrupción, aseguró el líder de esa bancada, Ricardo Monreal Ávila.

En un video publicado en las redes sociales, el legislador destacó que con la Miscelánea Fiscal, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos avaladas la madrugada de este miércoles, el gobierno federal tendrá los recursos suficientes que el México moderno necesita para enfrentar los desafíos en el periodo post pandemia.

"Estamos otorgándole lo que nosotros consideramos indispensable para la recuperación económica, para la salud, para los temas fundamentales de infraestructura que requiere el país. (...) Es muy importante decirles que en el grupo mayoritario respaldaremos al presidente López Obrador, es nuestra convicción, y somos parte de un movimiento que no vamos a traicionar a México", sostuvo.

Monreal Ávila subrayó que a lo largo de las 15 horas que duró la sesión se dio un debate respetuoso donde no hubo violencia, "un debate que fue un debate serio de nivel. No faltaron, en ocasiones, los momentos difíciles y álgidos, pero el Senado está libre, el Senado está tranquilo, el Senado no está rodeado con tanquetas, ni con policías ni con soldados".

En otro video que grabó acompañado de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, el senador Monreal afirmó que los legisladores de la mayoría, Morena PT, PES y Verde decidieron respaldar al presidente de la República "con los instrumentos financieros y económicos más importantes para poner a funcionar al país, para reactivar la economía post covid, para invertir en salud, en infraestructura, en educación, en combate a la pobreza, en bienestar".

Reconoció además la conducción del debate que llevó a cabo "con equidad y equilibrio" la senadora Sánchez Cordero, quien, por su parte, señaló que "fue una sesión de muchas horas, de muchísimas horas, pero que hemos llegado a un puerto seguro, y estamos apoyando la política económica del señor Presidente de la República, la política financiera y la política para hacer de México y detonar en México el desarrollo, y hacer de México un país grandioso".