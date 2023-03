Para asegurar inversiones de EE.UU. en México usarán mecanismos de T-MEC

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 24 (EL UNIVERSAL).- Para garantizar las inversiones estadounidenses en México, la titular de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), Katherine Tai, dijo que usarán todas las herramientas que estén dentro o fuera del T-MEC.

Durante su comparecencia ante el Comité de Ways and Means de la Casa de Representantes, la funcionaria recibió críticas de los representantes sobre la defensa que hace el gobierno de Joe Biden de las inversiones estadounidenses en México, ante lo que dijo:

"Nosotros haremos todo lo que podamos usando las herramientas del T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) o las herramientas fuera del T-MEC para asegurar un ambiente positivo de inversiones en México".

Añadió que a pesar de ello debe de reconocerse que "México es un país soberano y sus líderes tienen el derecho de tomar las decisiones que pueden ser o no en el mejor interés de nosotros".

Sin embargo, añadió que como vecinos que son los dos países se buscará que México cumpla con los compromisos ya sea por la "persuasión" o por la vía de los mecanismos legales.

Lo anterior, lo dijo en respuesta a lo dicho por Jimmy Panetta quien la cuestionó de cómo defiende el gobierno de Biden a los inversionistas estadounidenses de las acciones populistas y nacionalistas de la administración mexicana, así como por las declaraciones que ha hecho el gobierno mexicano que pueden interferir las elecciones para renovar el Congreso estadounidense.

El representante se refirió a diversas acciones hechas por el gobierno mexicano como lo son las prohibiciones al maíz genéticamente modificado aún sin tener bases científicas, así como la ocupación de instalaciones de la empresa Volcan.

Tai también escuchó las quejas de la representante republicana, Beth Nan Duyne, quien le cuestionó sobre los falsos ataques que se lanzan contra Estados Unidos por parte del gobierno mexicano, así como los abusos de que son víctimas las empresas como lo es la empresa Volcan que perfora aguas profundas y cuyo fallo no se cumple.

Añadió que también la administración de Biden tiene que tomar acciones porque los cárteles de droga de México internan narcóticos como el fentanilo a territorio estadounidense poniendo en riesgo vidas.