Para el turismo, lo más difícil apenas está por venir: CNET

Por la caída en las tarifas y la menor ocupación, febrero puede ser el peor mes para la actividad turística desde que inició la pandemia, advirtió Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). "Con un volumen de ocupación y la tarifa bajos, el nivel de ingresos que tenemos hace que ningún hotel sea rentable. Probablemente febrero será el peor mes de toda la pandemia", respondió al ser cuestionado sobre la situación actual de la llamada industria sin chimeneas.

Recordó que enero y febrero de 2020 fueron normales para el sector; marzo fue un mes híbrido, mientras que en abril y mayo los hoteles permanecieron cerrados. "Semana Santa y Semana de Pascua tampoco traen buen volumen. Recordemos que no tenemos un mercado importante de 2.3 millones de llegadas, que es el canadiense", señaló.

El director del Centro de Investigación y Competitividad Turística (Cicotur) de la Universidad Anáhuac, Francisco Madrid, dijo que el mercado mantiene una demanda muy débil y se han retrasado las reservaciones debido a la incertidumbre, lo que presionó las tarifas a la baja. Por más que una empresa quiera adoptar una estrategia de no bajar tarifas, el mercado encontrará en el sector turístico un mejor precio por la alta competencia, explicó Madrid.

Arsuaga se dijo preocupado porque el alojamiento tradicional compite en un piso disparejo frente a las plataformas digitales de hospedaje, tales como Airbnb. Explicó que los hoteles reportaron en 2020 una ocupación cercana a 25%, mientras que, en un año normal, registraban un promedio de 60%. En cambio, las plataformas digitales "tuvieron una ocupación de alrededor de 80% y su tarifa subió 94%".

A 11 meses de no haber recibido respuesta a una carta de peticiones enviada al Congreso para que fueran aplazadas las obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, Arsuaga aseguró que el CNET planea hacer llegar en breve un nuevo oficio a los legisladores. A través del Cicotur, el CNET anticipa que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico cayó 27.8% en 2020, siendo la peor caída en la historia del sector. Sin embargo, el resultado sería menos negativo comparado con el desplome de alrededor de 46% que proyectaba hace unos meses.

Estima que de los 8.5 puntos que se redujo el PIB nacional el año pasado, 2.4 puntos se explicaron por la reducción del sector turístico.