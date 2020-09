Para volar, sugieren pasaporte biológico

La industria de la aviación comercial analiza cómo operar de forma segura tanto a bordo como en los aeropuertos para reducir el riesgo de contagio por el Covid-19.

Al momento, y mientras no exista vacuna, el uso de cubreboca y el distanciamiento social, son las medidas apropiadas.

Sin embargo, los expertos anticipan que en el futuro será necesario presentar un pasaporte biológico para abordar un vuelo como para ingresar a otro país.

De acuerdo con la consultora ICF, el permiso para viajar no debe estar basado únicamente en una prueba negativa del Covid-19, debido a los días que pasan entre que se hizo la prueba, llegó el resultado y el pasajero fue al aeropuerto, se expone a otros pasajeros y a la tripulación a un riesgo de contagio.

"Así como para entrar a ciertos países es necesario un certificado de vacunación, también lo será para entrar a un aeropuerto en el futuro", indicó la firma.

Esto significa que será obligatorio estar vacunado contra el Covid-19 para viajar en avión.

ICF expuso que será similar a lo ocurrido con los atentados del 11 de septiembre, cuando los aeropuertos tuvieron que invertir en Rayos X, construir espacios más amplios para revisar a los pasajeros y tecnología para checar el equipaje.

Ahora, los aeropuertos tuvieron que invertir en cámaras térmicas para la toma de temperatura y reforzaron la limpieza en sus instalaciones, así como el distanciamiento físico.

Sin embargo, los aeropuertos no pueden reconfigurarse físicamente para garantizar la sana distancia entre los pasajeros.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el estándar de tamaño en la mayoría de los aeropuertos contempla una distancia de un metro cuadrado entre cada pasajero.

Tanto en los filtros de seguridad, las áreas de migración y las salas de espera, lo que significa que los pasajeros están demasiado cerca.

"Incluso manteniendo un metro de distancia entre cada pasajero, los aeropuertos tendrían que duplicar su tamaño para manejar al mismo número de pasajeros que recibían antes de la pandemia o recibir sólo a la mitad de los pasajeros para los que están diseñados", indicó ICF.

Pero reducir a la mitad el tráfico de pasajeros es inviable financieramente, tanto para aeropuertos como para aerolíneas.

Por lo tanto, implementar el distanciamiento físico de 1.5 o incluso 2 metros en los aeropuertos no es una solución viable contra el Covid-19.

"La meta deseada es que se pueda permitir la mayor cantidad de pasajeros, como antes, y que se puedan mover libremente por la terminal sin el riesgo de contagiarse de Covid-19", apuntó ICF.

Impacto devastador

De acuerdo con la IATA, el impacto de la pandemia es devastador para la industria aérea, por lo que restaurar la confianza del público en los viajes no sólo ayudará a la viabilidad del sector sino que tendrá beneficios más amplios para la economía de los países.

Se calcula que el tráfico de pasajeros disminuirá 50.4% a escala mundial en 2020, en comparación con el año pasado.

Por lo tanto, las aerolíneas y los aeropuertos enfrentarán pérdidas calculadas en de 314 mil millones y 100 mil millones de dólares, respectivamente.